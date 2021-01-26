شوف عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوال واللاب توب تصل ل 60% أحجز الآن

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية ذكرت جرير في تصريح للبورصة: “المبيعات عبر الإنترنت قد ساهمت بشكل كبير في نمو صناعة التجزئة، وهي قناة التسوق الرئيسية التي يمكن للمستهلكين استخدامها أثناء الإغلاق وحظر التجول”، وأوضحت الشركة أن أداء معارضها في السعودية أو في الخارج تأثر بفيروس كورونا لأن المعرض أُغلق كليًا أو جزئيًا ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة التي تعمل فيها للتعامل مع فيروس كورونا. عروض جرير السعودية خصومات مكتبات جرير هذا الأسبوع على لابتوب اتش بي عالية الكفاءة: عروض جرير الأسبوعية لاب توب HP Pavilion 15-ec1002nx للألعاب، 15.6 بوصة، 7-4800 ساعة AMD RYZEN ،NVIDIA GeForce GTX 1660 TI-MAX-Q ،6 جيجابايت، 256 جيجابايت SSD + 1 تيرابايت القرص الصلب، متوافق مع نظارات الواقع الافتراضي، يعرض مقابل 4649 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 5169 ريال سعودي.

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