نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الأجهزة المختلفة بأسهل الطرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الأجهزة المختلفة، لعبة فورت نايت أصدرت لكافة الهواتف والأجهزة المختلفة سواء كان أندرويد أو الآيفون أو الحاسوب، فأن لعبة فورت نايت تعد من أفضل الألعاب الاستراتيجية التي تم ظهورها في 2017م ولكنها انتشرت كان أكثر في عام 2020م، ولذلك فنحن سنذكر لكم في هذا المقال أفضل والسهل الطرق لتحميلها. طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الايفون في البداية يتم الذهاب إلى هذا الموقع getzeus من خلال الرابط التالي.

عليكم بالنقر على زر التحميل الموجود في واجهة الموقع.

يتم سحب الأيقونة من يسار الشاشة حتى اليمين لكي تتمكن من تحميل لعبة فورت نايت.

عليك عزيزي القارئ بأن تذهب إلى قائمة الإعدادات ثم الضغط على “تبويب عام”.

يتم الضغط على خيار الملف الشخصي المتواجد أمامك عن تنصيب zeus.

وبعد التنصيب قم بالبحث عن لعبة فورت نايت من الشريط البحثي.

يتم الضغط على أيقونة التنصيب للعبة فورت نايت، وانتظر قليلاً لكي تنتهي عملية التحمل.

اذهب عزيزي القارئ على خيار الملف الشخصي المتواجد في قائمة الإعدادات.

وبعد البحث عن لعبة فورت نايت فسوف تجدها فعليك بالضغط عليها ومنحها الثقة المطلوبة، وفي النهاية سيتم تشغيل لعبة فورت نايت من قائمة التطبيقات. كيفية تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر يتم تحميل برنامج بلوستاكس على جهاز الكمبيوتر من خلال هذا الرابط .

يتم تنصيب البرنامج ثم قم بتشغيله بعد أن تنتهي من عملية التحميل.

يجب اتباع كافة التعليمات التي ظهرت لك على الشاشة لتحميل لعبة فورت نايت.

وبعد ذلك، يتم تحميل برنامج Epic Games App من خلال بلوستاكس.

يثبت التطبيق السابق ويتم تشغيله ثم تثبيت لعبة فورت نايت والذهاب إلى التطبيقات وتشغيلها.

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