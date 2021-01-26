نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو جدة الأسبوعية من 27 يناير 2021 وحتى 2 فبراير عروض الجملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو جدة العروض الأسبوعية التي دائما ما يقدمها لنا هايبر لولو ماركت في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية والتي دائما ما تكون متميزة بشكل كبير وتحوى الكثير من الخصومات والتخفيضات الكبري ، فكما شاهدنا كانت عروض نهاية العام وعروض العام الجديد قوية بشكل كبير جدا وحرص lulu market على تقديم عروض وخصومات تخص كل أفراد الأسرة من ربة المنزل والشباب والأطفال أيضا، ويقوم لولو جدة بتقديم العروض الأسبوعية اليوم والتي تبدأ من 27 يناير 2021 وتنتهي بيوم 2 فبراير 2021 أو حتى نفاذ الكمية والعروض هذا الأسبوع تحت شعار عروض الجملة حيث تحوي على تخفيضات كبيرة تصل إلى سعر الجملة في العديد من المنتجات المختلفة وخاصة المنتجات الغذائية التي تستهلكها كافة المنازل بكميات كبرى.

أحدث عروض لولو جدة 27 يناير 2021

يقدم لنا لولو ماركت هذا الأسبوع فرع جدة تخفيضات متنوعة لمدة أسبوع واحد فقط أو حتى نفاذ الكمية وتحوي على الكثير من المنتجات سواء المنتجات الغذائية المختلفة أو الأدوات النسائية ومستلزمات الأطفال ومستلزمات النظافة وغيرها من المنتجات المتميزة بأسعار الجملة ومن أهم تلك العروض:

10 كيلو أرز التفلون مزة بسمتي بسعر 39.90 ريال سعودي وذلك لمدة 4 أيام فقط

دجاج ساديا 600جم 14 قطعة بسعر 89.95 ريال سعودي

دجاج ساديا 600جم قطعه واحده بسعر 6.75 ريال سعودي

طماطم سعودي بسعر 3.95 ريال سعودي للصندوق

زيت نورا دوار الشمس 1.5 لتر *2 + 750مل بسعر 29.95 ريال سعودي

7 كيلو برسيل مسحوق غسيل الملابس بسعر 44.5 ريال سعودي

أرز بسمتي 10 كيلو جرين فارمز بسعر 59.90 ريال سعودي لمدة 4 أيام فقط

أرز الياسمين 5كيلو بسعر 20.95 لمدة ثلاث أيام فقط

عروض لولو السعودية 2021

أقوى العروض المقدمة الآن من لولو ماركت والتي تحوي على عروض مميزة لمدة ثلاث أيام فقط وأخرى لمدة 4 أيام أيضا الكثير من العروض القوية المتاحة الآن داخل فرع جدة والتي يمكن الحصول عليها قبل نفاذ الكمية سواء للعروض التي من المفترض أن تستمر لمدة أسبوع والعروض التي ستقف بعد ثلاث أو أربع أيام وتحوى باقي العروض على:

شامبو صانسيلك 700 مل بسعر 14.90 ريال سعودي

صابون لوكس 120جم*5 قطع + قطعه مجانا بسعر 14.90 ريال سعودي

كلوس أب معجون أسنان 120مل *2قطعه بسعر 10.90 ريال سعودي

فير اند لوفلي غسول الوجه 150جم بسعر 15.90 ريال سعودي

لوشن فازلين للجسم 725 مل بسعر 19.90 ريال سعودي

تريسمي شامبو 400 مل بسعر 13.90 ريال سعودي

فازلين جل نقي للبشرة 450 مل بسعر 12.90 ريال سعودي

جيليت بلو 3موس حلاقة + 6شفرات بسعر 18.90 ريال سعودي

قدمنا لكم كافة عروض lulu market جدة الآن الخاصة بالأسبوع الجديد من 27 يناير وحتى 2 فبراير وتتوافر العروض اليوم الأربعاء في فرع لولو جدة لذا يمكن الحصول عليها بمنتهي السهولة، وقد انتهت العروض الخاصة بشاشات التلفاز المختلفة والهواتف الجوالة وأجهزة التابلت والأيباد أيضا التي قدمتها لولو هايبر بجدة والتي قدمتها الأسبوع الماضي تحت شعار هلا بالتوفير وقد لاقت أهتمام كبير جدا من قبل الجمهور ونفذت الكمية قبل نفاذ مدة العرض لكن لم يتم تقديم عروض مماثلة في الأسبوع التالي ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة في حالة تقديم عروض إلكترونية جديدة.