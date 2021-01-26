شوف عروض العثيم الأسبوعية ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية خصومات أسواق عبد الله العثيم تستخدم الشركة الأساليب العلمية لتنسيق العمل وتطوير كفاءة الأداء وتوفير الموارد البشرية والتقنية وأنظمة التدريب اللازمة والتعاون مع موردين موثوقين والتنسيق معهم وتطوير نظام إدارة الجودة والسلامة الغذائية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وضعت الشركة هدفاً لتقييم فاعلية نظام الجودة وفق متطلبات المعايير الدولية (ISO 9001: 2008) ولكن الفرضية هي أنه يجب مراجعتها وتحديثها سنويًا. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على الطازج من أسواق العثيم: تخفيضات العثيم تقدم أسواق العثيم جزر بلدي بسعر التكلفة، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 2.95 ريال سعودي.

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