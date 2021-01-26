نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير للجوالات والإلكترونيات وتخفيضات تصل 60% وهدايا بقيمة 2,050 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مكتبة جرير مجموعة من العروض والتخفيضات على شاشات التلفزيون والجوالات المحمولة وأيضاً اللاب توب تصل حتى 12,000 ريال سعودي وهدايا شراء قيمة عند شراء بعض الأجهزة، بحيث تمثل هذه العروض فرصة عظيمة لمن يريد التجديد، أو شراء هدية قيمة لغالي أو عزيز عليك وخصوصاً مع قرب عيد الأم فتمثل هذه العروض والتخفيضات فرصة قيمة لشراء هدية تسعد بها قلب والدتك في هذه المناسبة الرائعة، فمكتبة جرير دائماً تسعى لتحقيق رغبات عملائها والسعي على تحقيق آمالهم من خلال توفير أفضل المنتجات بأجود الخامات وأوفر الأسعار.

عروض مكتبة جرير على شاشات التلفزيون:

تلفزيون ال جي 65 بوصة سمارت أسود دقة 4k الترا اتش دي أوال اي دي بسعر 7,999 ريال سعودي بدلاً من 19,999 ريال أي بخصم 60% وقيمته 12,000 ريال.

تلفزيون تي سي ال 75 بوصة سمارت اسود دقة 8k HD، كيو اي دي ( النقاط الرباعية ) تلفزيون أندرويد أسود بسعر 9,999 ريال سعودي بدلاً من 16,999 أي بخصم 41% وقيمته 7,000 ريال.

شاشة تلفزيون هايسنس 75 بوصة سمارت اسود، دقة 4K الترا اتش، دي ال اي دي بسعر 3,999 ريال سعودي بدلاً من 7,999 اي بخصم 50% وقيمته 4,000ريال، بالإضافة الى هدايا شراء قيمتها 149 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون هاير 75 بوصة اندرويد اسود، دقة 4K الترا اتش دي أو ال اي دي بسعر 4,199 ريال سعودي بدلاً من 8,149 ريال أي بخصم 48% وقيمته 3,950 ريال.

عروض الهواتف واللاب توب:

كمبيوتر محمول للألعاب 15.6 بوصة يدعم الجيل التاسع انتل كور، انفيديا جي فورس آر تي اكس 2070 بسعة 8 جيجا بايت ،1 تيرابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2 ،متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي 3D.

شاشة تلفزيون هاير 65 بوصة أندرويد اسود، دقة 4K الترا اتش دي، اي ال اي دي بسعر3,099 ريال سعودي بدلاً من 6,549 ريال، اي بخصم 53% وقيمته 3,450 ريال.

هاتف سامسونج جلاكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجا بايت، باللون البرونزي، يدعم الجيل الخامس 5G بسعر 7,199 ريال سعودي بدلاً من 7,999 ريال، بخصم 10% وقيمته 800 ريال بالإضافة هدايا قيمة بقيمة 2,050 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جلاكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجا بايت، متوفر باللون الأسود، يدعم الجيل الخامس 5G بسعر 7,199 ريال سعودي بدلاً من 7,999 ريال، بخصم 10% وقيمته 800 ريال بالإضافة هدايا قيمة بقيمة 2,050 ريال سعودي.

كل هذه العروض وأكثر متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير أو من خلال احد فروعها المنتشرة حول المملكة العربية السعودية فبادروا بالشراء للاستمتاع بهذه العروض المميزة.