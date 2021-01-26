نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كالتوج عروض كافور الجديدة 2021 على الاجهزة المنزلية والكهربائية حتى نهاية فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الوقت الحالي يزداد البحث عن العروض الجديدة المقدمة من كافور بمناسبة بداية العام الجديد واقتراب عيد الحب أيضاً، حيث أعلنت سلسلة كارفور على عدد كبير من الخصومات والتخفيضات الهائلة التي تصل إلى 70% على الكثير من المنتجات المختلفة، بالإضافة إلى العرض السائر منذ بداية العام بمناسبة مرور 18 عام على تأسيس أول هايبر يتبع لسلسة كافور في مصر، وعبر هذا المقال من خلال موقعنا المتميز ثقفني نوافيكم كل التفاصيل الخاصة بعروض وتخفيضات كارفور وكالتوج عيد الحب 2021.

عروض كارفور 2021

تعتبر سلسلة كارفور من أكبر المتاجر الكبرى الموجودة في مصر وفي الوطن العربي، والتي يتابعها الملايين نظراً لتقديم كافور عدد كبير من العروض القوية على كافة المنتجات والسلع المنزلية والكهربائية وقد تصل تلك التخفيضات غالباً إلي 70%، ومنذ بداية 2021 ويقدم كارفور الكثير من العروض المختلفة بمناسبة مولد افتتاحه.

عروض كارفور الجديدة 2021 على الأجهزة المختلفة

في الوقت الحالي التي تمر بها البلاد بظروف قوية بسبب انتشار فيروس كورونا من جديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين، قررت سلسة كارفور مد العروض حتى نهاية شهر فبراير وتشمل تلك الفترة عروض عيد الحب، حتى يتمكن المواطنين من شراء كل احتياجاتهم والاستفادة بشكل كبير من العرض.

كالتوج تخفيضات كافور على كل المنتجات

يقدم كارفور عروض تبدأ من 30% إلى 70% على كل المنتجات سواء السلع الغذائية المختلفة والأجهزة الكهربائية والملابس وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل ومواد التنظيف وغيرها من المنتجات، وسوف نستعرض عليكم الآن أقوى العروض التي جاءت في مجلة كارفور: