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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 26 يناير 2021 11:05 مساءً - admin 53 دقيقة مضت أخبار المشاهير 120 زيارة
أثارت السعودية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة يومي، الجدل بين النشطاء، بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها في “سناب شات” لسائقها الخاص وهو يتغزل فيها، ويمدح بأدئها في التمثيل.
وقال سائق الدكتورة “يومي” في المقطع: “أدائك 10 نجوم.. أقسم بالله العظيم لا أحد يطقطق عليكِ.. إنتي مو مشروع.. إنتي ممثلة”، فيما صاحت مشهورة سناب بقولها: “الله.. الله”.
وأكمل سائق الدكتورة “يومي” حديثه بقوله: “عندك حضور جميل.. الشاشة تحبك.. أنا شفتك بالمونيتور.. الشاشة تحبك.. فيه بعض واحد بالشاشة مهما وصل من الجمال غير مقبول”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سعودية شهيرة تنشر فيديو فاضح لها مع سائقها الخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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