تراند الفن: «كاردشيان» تواعد نجمًا جديدًا

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 26 يناير 2021 11:05 مساءً - admin 42 دقيقة مضت أخبار المشاهير 62 زيارة
كشفت تقارير أجنبية أن نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان، تواعد حالياً النجم العالمي ترافيس باركر.
وذكر موقع “People” أن كورتني قامت برحلة مؤخراً مع باركر، البالغ من العمر 45 عاماً، إلى Palm Springs”، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأكد مصدر مقرب من الثنائي، أنهما في Palm Springs” معاً، وكانا يتواعدان منذ حوالى شهر أو شهرين، كما كانا صديقين لفترة طويلة، لكن الأمر أصبح يسير في طريق رومانسي.
يُذكر أن كورتني كشفت منذ عدة أيام إنتهاء تصوير أخر حلقة من برنامج “Keeping Up With The Kardashians”، الذي يحظى بشعبية كبيرة حول العالم، والذي كان السبب الحقيقي لتحول نجمات البرنامج لمليونيرات.
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