نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض بداية العام من أسواق العثيم سارية حتى يوم 2 فبراير لا تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر أسواق العثيم في جذب انتباه عملائها بفروعها وعروضها وخدماتها التي لا تنتهي، حيث تقدم مع نهاية الأسبوع الأخير من شهر يناير وحتى بداية شهر فبراير عروض كبيرة على جميع المنتجات تحت شعار حنا الأوفر -عروض بداية الأوفر، وتشمل العروض جميع المنتجات . عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية تستمر عروض أسواق العثيم على دجاج دو المجمد ، حيث يتوافر داخل العرض كرتونة 1200 جرام بسعر 114 ريال بدلًا من سعر 159.95 ريال قبل العرض (متاح 2 كرتونة فقط لكل عميل).

خصم كبير على سكر الأسرة الناعم حيث تتوافر عبوة 10 كيلو بسعر 19.95 ريال داخل العرض بدلًا من 35.50 ريال (متاح 3 كيس لكل عميل) .

خصم كبير على حليب أنكور بودرة كيس 2.25 كجم بسعر 39.95 ريال داخل العرض بدلًا من 68.95 ريال (متاح 3 كيس لكل عميل).

3 حبة تونة جرين فارمز خفيف قطع بسعر 11.95 ريال بدلًا من 16.50 ريال.

شاي ربيع المذاق الأصلي عبوة 200 كيس بسعر 18.95 ريال داخل العرض بدلًا من 39.50 ريال (متاح 3 حبة لكل عميل).

صدور دجاج داري طرية 2 كجم بسعر 34.95 ريال داخل العرضبدلًا من 52.50 ريال.

زيت شمس دوار الشمس 2عبوة سعة العبوة 1.5 لتر بسعر 25.95 ريال بدلًا من 31.75 ريال.

أرز أبو كاس مزه بسمتي كيس 10 كجم بسعر 59.95 ريال بدلًا من 83.95 ريال (متاح 3 كيس داخل العرض.

صابون تايد مركز الأصلي عبوة 2.5 كجم بسعر 16.95 ريال بدلًا من 38.95 ريال. أي كمية إضافية على العروض المحددة بكميات داخل المهرجان تحتسب بالسعر العادي . كتالوج عروض أسواق العثيم يمكنك الاطلاع على كافة العروض داخل المهرجان من خلال الكتالوج التالي:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مهرجان عروض بداية العام من أسواق العثيم سارية حتى يوم 2 فبراير لا تفوتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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