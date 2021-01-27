نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنشاء رابط المجموعة العام بالواتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية إنشاء الرابط العام بالمجموعة في الواتساب، يمكن أن يتم إضافة أعضاء جديدة بالفرد وبنفسك إذا كان لديك مجموعة واتساب وذلك يكون مملًا بعض الشئ، لهذا وضع تطبيق واتساب حل أمثل لهذا الأمر وبديل يتيح إنشاء رابط يمكن أن يتم مشاركته ويكن أن يكون قابل لجميع الأعضاء أن يقوموا بالضغط عليه فقط لكي يتمكن لهم الإنضمام إلى المجموعة في الواتساب.

كيفية إنشاء رابط عام لمجموعة واتساب

يمكن أن يتم لجميع الأعضاء أن يقوموا بإنشاء رابط عام لمجموعة الواتساب ويتم ذلك من خلال إتباع عدة خطوات سهلة وهي كالتالي:

في البداية يجب أن يتم فتح تطبيق whatsapp من على أي جهاز خاص بالشخص سواء جهاز أندرويد أو جهاز آيفون وبعدها يتم اختيار الدردشة الجماعية.