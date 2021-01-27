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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنشاء رابط المجموعة العام بالواتساب في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية إنشاء الرابط العام بالمجموعة في الواتساب، يمكن أن يتم إضافة أعضاء جديدة بالفرد وبنفسك إذا كان لديك مجموعة واتساب وذلك يكون مملًا بعض الشئ، لهذا وضع تطبيق واتساب حل أمثل لهذا الأمر وبديل يتيح إنشاء رابط يمكن أن يتم مشاركته ويكن أن يكون قابل لجميع الأعضاء أن يقوموا بالضغط عليه فقط لكي يتمكن لهم الإنضمام إلى المجموعة في الواتساب.
كيفية إنشاء رابط عام لمجموعة واتساب
يمكن أن يتم لجميع الأعضاء أن يقوموا بإنشاء رابط عام لمجموعة الواتساب ويتم ذلك من خلال إتباع عدة خطوات سهلة وهي كالتالي:
- في البداية يجب أن يتم فتح تطبيق whatsapp من على أي جهاز خاص بالشخص سواء جهاز أندرويد أو جهاز آيفون وبعدها يتم اختيار الدردشة الجماعية.
- يتم بعد ذلك الضغط على إسم المجموعة الموجود في أعلى الشاشة وهذا لكي يتم زيارة صفحة الملف الشخصي لتلك المجموعة.
- نقوم بعد ذلك بالتمرير إلى الأسفل وذلك لتحديد اختيار الدعوة من خلال الرابط invite via link، بعد ذلك سوف نجد الرابط الخاص بالمجموعة في الشاشة التالية.
- يمكن أن يتم نسخ الرابط الخاص بالمجموعة الموجودة على الواتساب من خلال النقر على زر نسخ الرابط copy link، أو يمكن أن يتم مشاركة الرابط من خلال اختيار share link، وبعدها يمكن أن يتم اختيار مشاركة الرابط من خلال الواتساب send link via WhatsApp، ثم إرسال اللينك مباشرة ً عن طريق جميع أرقام الهاتف.
- يوجد أيضًا خيار يتم من خلاله إنشاء رمز الاستجابة السريعة QR للمجموعة وعند مشاركة هذا الرابط يمكن لأي شخص أن يقوم بمسحه ضوئيًا وذلك للإنضمام إلى المجموعة.
- يجب أن يتم العلم على أن رابط المجموعة يمكن أن يكون عام وهذا يعني أنه يمكن أن يتم نشره عبر موقع الويب الخاص بك أو من خلال المنصات الخاصة بالسوشيال ميديا وذلك بدعوة الأشخاص.
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