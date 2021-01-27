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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اخر عروض العثيم من 27 يناير حتي 2 فبراير 2021 حنا الأوفر في المقال التالي
عمر شويل - جدة مهرجان حنا الأوفر من أسواق العثيم من أقوى العروض المقدمة حتى الآن والتي تشهد عدد كبير للغاية من المنتجات التي توفر أسواق العثيم السعودية الكثير من التخفيضات والخصومات الكبيرة عليها، ونعرض لكم في هذا الموضوع آخر عروض العثيم الأسبوعية التي تحتوي على المئات من المنتجات المختلفة وعروض الأسبوع الأول من العثيم شهدت كافة المنتجات التي قد يكون كل من الرجال والسيدات في احتياج لها مثل منتجات التحميل والعناية الشخصية وجميع متطلبات من المنزل من طعام ومستلزمات الطعام مثل الأرز والزيت والملح والتوابل واللحوم والمعلبات والجبن وكل شيء يخص المنزل.
اخر عروض العثيم
من المنتجات الأساسية التي توفرها أسواق العثيم دائما في جميع عروضها هي اللحوم فهي من المنتجات الأساسية التي دائما ما توفر أسواق العثيم خصومات وتخفيضات كبيرة عليها ومن أبرز منتجات اللحوم المتواجدة في عروض العثيم هي كبدة دجاج التنمية ولحم عجل باكستاني ودجاج التنمية طازج ولحم عجل باكستاني دون وجود عظم ولحم حاشي طازج دون عظم ولحم حاشي طازج مع وجود العظم ولحم غنم سواكني ولحم غنم روماني.
تشمل عروض أسواق العثيم السعودية اليوم عروض وتخفيضات علي الفواكه والخضروات الطازجة ومن ضمن الخضروات والفواكه المتواجدة هي الفلفل البارد الأصفر والفلفل البارد الأحمر والفلفل البارد الأخضر، وفلفل الحار الأخضر والباذنجان أسود والجزر البلدي وتفاح رويال، وتافح أحمر وبطاطس والكثير من الخضروات والفواكه المختلفة التي ستجدها ضمن عروض العثيم.
تحتوي عروض العثيم اليوم على الكثير من العروض القوية على الحلويات مثل فطيرة الشاي ومعمول وكيك الشوكولاتة ديتوكس وكعك أصابع طويلة وبيتي فور مشكل ديلوكس وكريم دونات شوكولاتة ومعجنات مشكلة وكوكيز الشيكولاتة وتورة صغيرة باشكال مختلفة ومتنوعة وكنافة بالقشطة والكثير من أنواع الحلويات المميزة.
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