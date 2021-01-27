نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على الأجهزة الكهربائية من 27 يناير حتى 2 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده على الأجهزة الكهربائية من 27 يناير حتى 2 فبراير 2021 من العروض المميزة التي تحتوي على الكثير من الأجهزة الكهربائية الضرورية التي يلزم توافرها في جميع المنازل وتقدم بنده عروض قوية وكبيرة على كافة الأجهزة الكهربائية ونعرض لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني جميع عروض بنده الجديدة على الأجهزة المنزلية والتي تبدأ من اليوم 27 يناير وتنتهي في يوم 2 فبراير 2021 ويمكنك الاطلاع على كافة الصور المتواجدة في الأسفل لمعرفة الأجهزة الكهربائية التي توفر بنده وهايبر بنده السعودية عروض وتخفيضات عليها.

عروض بنده على الأجهزة الكهربائية

تحتوي عروض بنده على الأجهزة الكهربائية على الكثير من الأجهزة الهامة والأساسية التي يلزم توافرها في كل منزل وأهم هذه الأدوات الكهربائية هي مكواة كليك أون بسعر 39. 50 ريال ومكنسة كهربائية جيباي بسعر 189 ريال وفرن كهربائي جيباي بسعر 329 ريال ومكنسة فيليبس بسعر 259 ريال ومكنسة كهربائية جيباي بسعر 189 ريال وثلاجة باب واحد كليك أون بسعر 549 ريال.

تشمل عروض بنده علي الاجهزة المنزلية خصومات علي غسالة بتعبئة علوية بسعر 479 ريال ومايكروويف وايت بسعر 199 ريال وماكينة لحلاقة الشعر كليك أون بسعر 25 ريال، وقلاية دون زيت بسعر 465 ريال وغلاية كهربائية بسعر 49 ريال وخلاط مع مطحنة بسعر 159 ريال وعجانة مع خلاط معدني بسعر 345 ريال، ومحضرة طعام مولينكس بسعر 289 ريال وعصارة كليك أون بسعر 99 ريال وقلاية دون زيت كولين بسعر 247 ريال وصانعة ساندوتشات.