شوف عروض العثيم الاسبوعية على السلع التموينية واللحوم والدواجن والبقالة الجافة للأسبوع الأخير من يناير

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية، أسواق عبدالله العثيم؛ أعلنت شركة Morgan Stanley Financial Services (MSCI) في مراجعتها نصف السنوية للمؤشرات أن شركة أسواق عبد الله العثيم قد أضيفت إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الصادر عن Morgan Stanley، والذي يضم أسواقًا من 23 دولة وهو ما يمثل حصة السوق العالمية 10٪ من القيمة السوقية للشركات الصغيرة، جاء ذلك في بيان الشركة على موقعها على الإنترنت، حيث بلغ عدد الشركات السعودية المدرجة في المؤشر 33 شركة. وهذا النجاح بسبب العروض التي يقدمها هايبر العثيم مول, فهناك عروض العثيم الاسبوعيه، عروض العثيم الالكترونية، عروض العثيم اليوم الاثنين، عروض العثيم الطازج اليوم، عروض الجوالات في العثيم، وغيرها من العروض. عروض العثيم على الأركان عروض العثيم ليوم الاثنين دجاج دو مجمد، وزن 1100 جرام، فقط بسعر 109.95 ريال سعودي بدلاً من 154.95 ريال سعودي، تقدم 2 كرتونة لكل عميل.

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