شوف عروض الجوالات في جرير وحصريا تنزيلات على هواتف هواوي الذكية تصل الى 25%

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عروض جرير للجوالات هاتف هواوي ميت 40 برو، سعة 256 جيجا، لون فضي، شبكة الجيل الخامس 5جي، فقط بسعر 3599 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 4099 ريال سعودي.

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عروض جرير على الجوالات و هواوي p40 برو جرير هاتف هواوي بي 40 برو، سعة 256 جيجابايت، لون أسود، شبكة الجيل الخامس 5جي، فقط بسعر 2829 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 2999 ريال سعودي. عروض جرير اليوم و تخفيضات جرير على جوالات هواوي عروض جرير اليوم هاتف هواوي نوفا 7i، سعة 128 جيجا بايت، لون وردي زهر الكرز، الجيل الرابع 4جي، ال تي اي، فقط بسعر 879 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 1149 ريال سعودي.

اسعار الجوالات في جرير هاتف هواوي نوفا 7i، سعة 128 جيجا بايت، لون أخضر، الجيل الرابع 4جي، ال تي اي، فقط بسعر 879 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 1149 ريال سعودي.

اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير هاتف هواوي نوفا 7i، سعة 128 جيجا بايت، لون أسود، الجيل الرابع 4جي، ال تي اي، فقط بسعر 879 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 1149 ريال سعودي.

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