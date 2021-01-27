شوف عروض العثيم الأسبوعية وتنزيلات حتى 42% على البسكويت والشيكولاتة والحلويات المصنعة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، تهدف شركة أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية إلى تزويد العملاء بمنتجات استهلاكية عالية الجودة وآمنة، والتزام موظفي عبد الله العثيم سيلبي متطلبات العملاء ويستمر في مقابلة العملاء لتحقيق أهدافهم المرجوة، وهذه هي الشركة تظل خدمتها عالية الجودة في المقدمة، ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت شركة أسواق العثيم هايبر ماركت أسلوبًا علميًا لتطوير نظام إدارة غذاء آمن وعالي الجودة من حيث تنسيق العمل وتحسين كفاءة الأداء وتوفير الموارد البشرية والتقنية وأنظمة التدريب اللازمة والتعاون مع الموردين الموثوق بهم. و تشتهر بالعديد من التنزيلات والتخفيضات مثل عروض العثيم ليوم الاثنين، عروض العثيم الاسبوعية، عروض العثيم الالكترونية، عروض العثيم الطازج اليوم، عروض الجوالات في العثيم، عروض العثيم مول على الأجهزة الكهربائية وغيرها. عروض العثيم الاسبوعية على البسكويت والشوكولاتة عروض العثيم شوكولاته غندور منوع، عدد 12 حبة، فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال سعودي.

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