نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء أطفال جديدة ومعانيها “ابحث بين أكثر من 3000 اسم” في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تبحث عن اسماء جديدة؟ هل ترغب في انتقاء اسماء جميلة وغير مُكرره؟ فإذا كانت إجابتك بنعم وسوف تُرزق بمولود في القريب العاجل فينبغي عليك قراءة مقالنا هذا فسوف نسرد لك الكثير من الأسماء الجميلة والتي تتسم بالرقي والحداثة فمنها أسماء خاصة بالذكور والبعض الأخر بالإناث ومعانيها، وأيضاً نوفر لك قاعدة بيانات معاني الأسماء والتي ستتمكن من خلالها من البحث عن أكثر من 3000 اسم عربي جديد وقديم بالحرف مع إمكانية معرفة معاني الأسماء، فتابعونا.

ابحث عن معاني الأسماء (أسماء بنات جديدة – أسماء أولاد جديدة)

ابحث في معاني الأسماء: ا أ إ آ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي عرض الأسماء

الاسم معناه آزاده إسم فارسي يطلق على الإناث آسيا هو اسم يوناني الأصل، ومن أكثر الأسماء المنتشرة مؤخراً في الوطن العربي، وهو يحمل عدة معاني من بينهم حجر الرحى أو بلاد الغجر حيث أنه على اسم قارة آسيا. من بين المعاني الأخرى لهذا الاسم هو أنه الأرض المسلطة عليها أشعة الشمس والتي تتميز بإعتدال الطقس فيها، كما أنه من معانيه أيضاً المواساة وتخفيف الحزن. آفرين رائع، يستخدم للإطراء آميديا من آمد آني اسم اجنبي يعني الفتاه المميزة آنيا اسم روسي مشتق من آنا ويعني النعمة والفضل. آيسل ضوء القمر, او وجه القمر. آيفي إسم نبتة متسلّقة مميزة تنمو وتعلو على الجدران. آيلا الفتاه المشرقة كضوء القمر. أبرار المطيعة والصادقة. أبيلا معناه أبي الاله وهو اسم مميز يحمل معنى ديني جميل. أبيلتا معناها الفتاة الحزينة أثير بريق السيف. أديل يعد أديل من الأسماء الشائعة في دولة فرنسا، وتعود أصول ذلك الإسم إلى الأصول الألمانية ويحمل معنى جميل جدا هو المرأة النبيلة في أخلاقها، فظهر عصريًا ذلك الإسم للمطربة الدولية أديل. أرولا أيرلندي يعني الأميرة الذهبية. أرونيلا اسم لاتيني يطلق على الإناث، ويعني “الذهبي” أو “الأشقر” أو “اللامع”. أروى الفتاه الحسناء جميلة الملامح. أريام هو من الأسماء العربية الأصيلة التي تطلق على الإناث وتُعني العسل، وقد يطلق على الريم أو يعني الغزل أريس زهرة السوسن أرييل اسم عبري يعني أسد الله، ويوحي بالقوة والشجاعة. أزاد أزاد اسم ذو أصل كردي، معناه الفتاة الحرة الطليقة. بيرنا أزيتا اسم اميرة ايرانية أستبرق اسم فارسي الأصل، ومعناه الحرير المنسوج بالخيوط الذهبية. ذُكر هذا الاسم في القرآن الكريم في سورة الكهف في وصف ملابس أهل الجنة (وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ). أسمي اعلي منزله أسمية اسم خليجي مميز يُعني المناطق الخضراء الجميلة. التالي ا أ إ آ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و يالتالي

لعلك عزيزتي الآن تمرين بمرحلة الحمل ومن ثم فيسعدنا أن نقدم لك حاسبة الحمل والولادة الدقيقة والتي يمكنك من خلالها معرفة الكثير من التفاصيل عن الحمل الخاص بك ومواعيد الولادة المتوقعة.

أسماء بنات جديدة ومعانيها

عند معرفة الأمهات بالحمل تبدأ رحلة البحث عن اسم للمولود القادم وخاصة إذا كانت بنت فترغب الأم في انتقاء اسم جديد وجذاب يحمل الكثير من المعاني الراقية والجميلة التي تجذب له كل شخص يسمعه.

أسماء بنات جديدة 2021

كايلا: أصل هذا الاسم أفريقي ويُعني في اللغة اللاتينية الفتاة الرشيقة الجميلة ويُعني أيضاً التاج، وتتسم صاحبة الأسم بالرقة والرومانسية والجمال وطيبة القلب.

سولين: أصله أفريقي ويُعني الفتاة ذات العقل والشخصية الحكيمة الرزينة ويُعني أيضاً زهرة الجبل وهو من الأسماء التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة في الوطن العربي.

ريناد: هو أحد الأسماء الجديدة والذي يُعني النبتة التي يُستخرج منها العطور ويُطلق هذا الاسم على نبتة تكون طيبة الرائحة.

تاليدا: يُعد اسم تاليدا من الأسماء قليلة الانتشار في العالم العربي بأكمله ويعني به الفتاة الصغيرة وتتسم حاملته بالمرح، والحيوية.

رسيل: يُعد اسم رسيل من الأسماء المُميزة ويتم إطلاقه على المياه العذبة المتدفقة من أعلى قمة في الجبال.

روينا: يقصد به المرأة ذات الشعر الأشقر كما يُشير إلى السعادة وهو اسم غير عربي.

رفيدة: يُعني اسم رفيدة بالنصيب وهو كان اسم لامرأة مجاهدة كانت تُساعد المسلمين في الغزوات وتداوي جراحهم، وتتسم صاحبة الاسم بالطاعة، والكرم، والإخلاص.

عهد: يُقصد به الحب والمودة وتتسم حاملة الاسم بالشخصية القوية وتتحلى بالصبر والمثابرة وتمتلك القدرة الكبيرة على تكوين الكثير من العلاقات الإجتماعية.

ريمان: أصل هذا الاسم عربي ويُعني المكان المرتفع ويوحي إلى السمو.

ميلا: يُعني هذا الاسم في اللغة الروسية الشخص العزيز ويُعتبر أحد الأسماء الجميلة الرقيقة والتي تحمل الكثير من المعاني الراقية.

ايما: أصل هذا الاسم ألماني يُقصد به الشاملة ويعني في اللغة العبرية المرأة صاحبة الشأن العظيم في المجتمع.

أسماء أولاد جديدة ومعانيها

تميل الأمهات في الغالب إلى انتقاء أسماء حديثة وغير متكررة، فيوجد الكثير من أسماء الأولاد الجديدة والتي تحمل الكثير من المعاني بالإضافة إلى سمات حامل الاسم، ودعونا نوضح لكم مجموعة مُميزة من الأسماء التي يُمكنكم الاختيار منها.

أسماء أولاد جديدة 2021

راي: يُعتبر اسم راي من الأسماء الحديثة ويُطلق على الذكور يُعني في اللغة اللاتينية النعمة، بالإضافة إلى كونه حركة موسيقية في الجزائر وحققت الكثير من النجاحات.

سيمار: هذا الاسم مأخوذ من سمر وتعني السهر في المساء وهو عربي الأصل، ومعناه أيضاً في اللغة الفارسية السيف.

زيدان: أصل هذا الاسم عربي ويُعني الكثرة في الأشياء ويدل على الكرم والسخاء بالإضافة إلى معناه في اللغة الأيرلندية ويقصد به النار الهادئة التي يتم استعماله في الطهي.

رياد: اسم عربي يقصد به الحركة البسيطة الخفيفة، ويدل هذا الاسم على الحكمة والرزانة والعقل.

راكان: يقصد به الرزانه والعقلانية والحكمة وهو اسم ذات أصل عربي.

كنان: أصله عربي ويُعني الشخص ذات الشخصية الوقورة كما يقصد به أيضاً الستر.

ساعف: يُعتبر واحد من الأسماء العربية التي تحمل الكثير من المعاني فهو الداعم، والمُعين ويُساهم في مساعدة الغير في كل الأوقات دون تأخير.

ريان: أصله عربي ويقصد به المرتوي حيث قال “رسول الله صلى الله عليه وسلم”” إنَّ في الجنة باباً يقال له الريّان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم… فإذا دخلوا أغلقَ فلم يدخل منه أحد”.

أنس: أصله عربي ويُعني كل أمر يستأنس به القلب وتطمئن به الروح، ويحمل صاحب الاسم الكثير من المعاني الجميلة فيتصف بالقوة، والصبر، وقوة التحمل.

كارن: هو اسم من الأسماء قليلة الانتشار، وكارن هو اسم لأحد الأشخاص المحاربين بالهند الذي يتسم بالقوة، وهذا الاسم تم أخذه من اسم كاثرين ويقصد به الصفاء.