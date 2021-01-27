تراند الفن: صافيناز مع الأسد : قصة حب جديدة أم مجرد علاقة عابرة

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 27 يناير 2021 01:07 مساءً - admin 11 دقيقة مضت أخبار المشاهير 30 زيارة
نشرت صوفينار، الراقصة الأرمينية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا تجمعها بشاب مفتول العضلات، يدعى «شندي»، قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه يدعى «شندي».
وظهرت صوفينار خلال الصور وهي تحتضن الشاب، وكتبت معلقة: «مع أسد مصر».
وانهالت التعليقات على الراقصة الأرمينية بمجرد نشرها الصور، إذ تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بالشاب، وما إذا كانت تجمعهما علاقة حب أم صداقة فقط.
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