- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 27 يناير 2021 04:07 مساءً - admin 3 ساعات مضت أخبار المشاهير 113 زيارة
نشرت الراقصة صافيناز فيديو عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، التُقطت لها على شاطئ البحر ، وظهرت خلالها مرتدية “المايوه”، وعلّقت: “وحشتوني يا حلوين”.
وارتدت صافيناز تنورة شفافة قصيرة وهي جالسة على البحر في حركة رياضية، كما أبرزت لياقتها بشكل مثير.
وكانت بداية الراقصة صافيناز في رقص الباليه، ثم اتجهت بعدها إلى الرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم “القشاش” الذي عُرض عام 2013.
وشاركت صافيناز فى العديد من الأعمال السينمائية كـ”أبو البنات، وعيال حريفة، و30 يوم فى العز، وحياتى مبهدلة”، كما تستعد صافيناز حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفني، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد في الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صافيناز تستعرض صدرها وتغطى منطقتها الحساسة بطرحة على البحر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.