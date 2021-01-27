تراند الفن: صافيناز تستعرض صدرها وتغطى منطقتها الحساسة بطرحة على البحر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 27 يناير 2021 04:07 مساءً - admin ‏3 ساعات مضت أخبار المشاهير 113 زيارة

نشرت الراقصة صافيناز فيديو عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، التُقطت لها على شاطئ البحر ، وظهرت خلالها مرتدية “المايوه”، وعلّقت: “وحشتوني يا حلوين”.

وارتدت صافيناز تنورة شفافة قصيرة وهي جالسة على البحر في حركة رياضية، كما أبرزت لياقتها بشكل مثير.

وكانت بداية الراقصة صافيناز في رقص الباليه، ثم اتجهت بعدها إلى الرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم “القشاش” الذي عُرض عام 2013.

وشاركت صافيناز فى العديد من الأعمال السينمائية كـ”أبو البنات، وعيال حريفة، و30 يوم فى العز، وحياتى مبهدلة”، كما تستعد صافيناز حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفني، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد في الفترة المقبلة.