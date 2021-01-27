نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض بنده وهدايا مجانية لمنتجات العناية الشخصية والجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مجموعة بنده هايبر بنده مهرجان العروض والتخفيضات للأسبوع الثاني على التوالي مع مفاجأة كبيرة وفرصة عظيمة للكثيرين وهي 20 ألف رابح بعربة تسوق خلال هذا الأسبوع ويبدأ من اليوم 27 يناير 2021 وحتى 2 فبراير، مع عروض وتخفيضات 1+1 في قسم عروض الجمال للعناية بالبشرة والجسم بالإضافة إلى خصومات كبيره على معظم المنتجات الأخرى من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وجميع احتياجات منزلك سوف تجدها في مكان واحد وبأوفر الأسعار وأجود الأنواع، ولكن نختص هنا في هذا المقال بمهرجان عروض الجمال والأنوثة من بنده على منتجات العناية الشخصية.

مهرجان عروض بنده المجانية على منتجات العناية الشخصية:

عرض 1+1 من بخاخ مزيل عرق نيفيا 150مل أو عبوة رول أون حجم 50 كل بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 35.90 ريال.

عرض 1+1 من كريم فيري آند لوفلي التوازن العشبي حجم 100 جم بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 45.90 ريال.

عرض 1+1 شامبو أو بلسم إلفيف 400 مل أو بديل الزيت 300 مل بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 44.50 ريال.

عرض 1+1 غسول جسم لايفبوي مضاد للبكتيريا وزن 500 مل.

عرض 1+1 من كريم صبغ الشعر كوليستون بسعر 24 ريال سعودي بدلاً من 48 ريال.

عروض منتجات العناية بجمال شعرك.

بما أن عنوان جمال المرأة هو شعرها فإن بنده تقدم لكم أقوى مجموعة من منتجات العناية بالشعر وحمايته والتخلص من آثار التلف السابقة من المكواة والصبغة وما إلى ذلك.

مجموعة العناية بجمال شعرك ومنع تساقطه والتخلص من آثار التلف وحمايته في أربع مراحل وهم؛

برايمر لحل مشاكل تساقط الشعر كخطوة قبل الأولى في مرحلة علاج مشاكل الشعر بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال. عرض 1+1 شامبو وبلسم بانتين لعناية مركزة لمكافحة علامات التلف كخطوة أولى بسعر 20.95 ريال سعودي. الخطوة الثانية وهي عناية مركزة لمكافحة علامات التلف وهو بديل الزيت من بانتين بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 36.25 ريال. الخطوة الثالثة والأخيرة مع عرض 1+1، وهي تصفيف وتغذية مع بلسم الشعر من بانتين بسعر 20.95 ريال سعودي.

العرض الأقوى من بنده على منتجات العناية بجمال شعرك:

تقدم بنده في الأسبوع الثاني لمهرجان العروض و 20 ألف رابح بعربة تسوق، مجموعة من أفضل الوصفات وخلطات الزيوت الطبيعية للعناية بجميع أنواع الشعر المختلفة وبسعر موحد وهو 8.95 ريال سعودي لأي من الخلطات التالية؛

خلطة حليب اللوز العضوي ومحتار الاغاف العضوي لجميع انواع الشعر. خلطة زيت الأفوكادو وزبدة الشيا لأنواع الشعر شديدة الجفاف أو المجعد. خلطة العسل الملكي وبروروليس للشعر الضعيف والتالف. خلطة زيت الخروع واللوز للشعر الضعيف والمتساقط.

عرض صبغة الشعر من أمونيا وخصم حتى 25% مع ألوان استثنائية خالية من الأمونيا، مع نسبة 60% زيوت لعناية مثالية وشعر مغذى ولون رائع.