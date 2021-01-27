نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية لمدة أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص هايبر بنده على إرضاء كافة العملاء من جميع أنحاء المملكة؛ حيث يقدم أقوى عروض وتخفيضات حقيقية على الأجهزة المنزلية المعمرة والهواتف المحمولة في كافة الفروع، وهذه العروض سارية لمدة أسبوع، بدايةً من 14 جمادى الثاني 1442 هـ وحتى 20 جمادى الثاني 1442 هـ أو حتى نفاذ الكمية، كل هذا في سبيل جذب ثقة العملاء وتوفير المنتجات لكل الفئات. أقوى عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية فيما يلي أفضل عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية المنزلية: تقدم أسواق بنده تخفيضات لا مثيل لها على الخلاط الكهربائي ومحضر الطعام؛ فنجد خلاط أرايتي مع مطحنتين بسعر 79 SR بدلا من 165، وخلاط مولينيكس مع مطحنة بقوة 600 وات بسعر 159 SR بدلا من 239 SR، و خلاط جيباس مزود بقطاعه ومطحنة قوة 400 وات بسعر 99 SR بدلا من 159 SR، ومحضر الطعام مولينيكس قوة 800 وات بسعر 289 SR.

تشمل عروض هايبر بنده القلاية التي تعمل بدون زيت، فنجد سعر قلاية فليبس سعة لتر 465 SR بعد التخفيض، وقلاية ماركة كولين سعة 4.5 لتر بسعر 247.50 SR بدلا من 495SR.

غسالة سعة 6 لتر تعبئة علوية بسعر 479 SR بدلا من 59SR .

ميكروويف وايت وستنجهاوس سعة 20 لتر بسعر 199 SR بعد التخفيض، وفرن كهربائي من جيباس سعة 60 لتر بسعر 329 SR بدلا من 425SR .

ثلاجة كليك أون باب واحد بسعر 549SR .

جهاز الساندوتشات ATC بسعر 59SR .

مكنسة كهربائية من جيباس سعر 21 لتر بسعر 39.50 SR، ومكنسة فليبس سعة 1880 وات بسعر 259 بدلا من 339SR . أقوى عروض هايبر بنده على الهواتف المحمولة هاتف سامسونج A71 يدعم شبكة ال 4G، و مزود بشريحتين بسعر 1299 SR، وهاتف سامسونج A21s بسعر 775 SR، وسامسونج A01بسعر 329SR.

تشمل عروض هايبر بنده جوالات ابل أيفون؛ حيث يصل سعر ابل أيفون XS 2499 SR بعد التخفيض، وابل أيفون 12 Pro Max بسعر 5499 SR، وابل أيفون SE بسعر 1919 SR.

هاتف لينوفو K12 بسعر 599، و لينوفو A7 بسعر 339 SR. تخفيضات شاشات التليفزيون تقدم أسواق بنده تخفيضات مذهلة على أسعار شاشات التلفزيون من سكاي وورث، ودورا، وإمبكس جلوريا بأسعار؛ حيث يبلغ سعر تلفزيون دورا 65 بوصة 1999 SR بعد التخفيض، وتلفزيون TCL 65 بوصة بسعر 2999 SR، وتلفزيون إمبكس 55 بوصة بسعر 1299 SR.

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