شوف أحدث عروض الإلكترونيات من العثيم وهايبر بنده اليوم بالسعودية الصفقات الكبري

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عمر شويل - جدة أحدث عروض الإلكترونيات من العثيم وهايبر بنده اليوم بالسعودية على الأجهزة المنزلية بأسعار مميزة، نستعرضها معا، مازالت العروض الخاصة بالعام الجديد مستمره، نبدأها بجوال من سامسونج ايه 42 سعر العرض 1.325 ريال، شاشة توشيبا 32 بوصة ب 449 ريال، لعشاق الأيفون هاتف ايفون 12 برو ماكس سعر العرض 4.999 ريال، جوال هونر 9 اكس برو سعة 259 جيجا بايت ب 979 ريال، فرن كهربائي سعة 45 لتر ب 199 ريال، طقم قدورة 8 حبات ب 110 ريال، 8 حبات من كسرولا نيو لايف ب 199 ريال، خلاط نيكاي ب 65 ريال، محضر قهوة تركي انتاج السيف ب 99 ريال، فرن هومر 23 لتر ب 119 ريال.

أحدث عروض الإلكترونيات من العثيم وهايبر بنده اليوم بالسعودية

غسالة تناسب المساحات الصغيرة من ارو بحوضين 7 كيلو ب 369 ريال، قدر ضغط 8 لتر من السيف ب 319 ريال، مقلاة هومر 2.6 لتر ب 179 ريال، مكواة فليبس جاف ب 59 ريال، مكنسة كليك أون كهربائية ب 119 ريال، طقم عشاء رائع من مورال يتكون من 12 حبة ب 49.95 ريال، ترموس سعة لتر من ريم ب 24.95 ريال، ترموس هوم واي ال ب 19.95 ريال، طقم قدور سويت هوم غير لاصق 10 قطع ب 139 ريال، حافظة طعام اميز 3 حبة ب 39 ريال.

أحدث عروض الجوالات والشاشات من العثيم

عرض على جوال سامسونج أي 1 كور سعة 16 جيجا بايت ب 309 ريال، تابلت تي 515 سامسونج ب 939 ريال، تابلت لينوفو ام 50 ب 695 ريال، تابلت برافا ب 359 ريال، شاشة 55 بوصة اور ال دي سمارت ب 1.099 ريال، لابتوب لينوفو ب 2.385 ريال، شاشة شارب ال اي دي 42 بوصة ب 699 ريال، شاشة دورا ال اي دي 32 بوصة ب 399 ريال.

عروض الإلكترونيات هايبر بنده

مقلاة من مستر كوك ب 54 ريال غير لاصقة، كقم عشاء باسباتشي 18 قطعة ب 69 ريال، قدر كوركماز استرا ب 99 ريال، صينية بيضاوي بوركام باسباتشي ب 27 ريال، طقم كاسات كوسيوم 6 قطع ب 13 ريال، توصيلة كهربائية 4 مخارج 3 متر ب 93.25 ريال 1+1 مجاناً، براد كيب كولد ب 55 ريال سعة 8 لتر.

خلاط مع مطحنتين ارايتي ب 79 ريال، محضرة طعام مولينكس ب 289 ريال، عجانة مع خلاط معدني اريتي ب 345 ريال، خلاط وقطاعة جيباس 400 وات ب 99 ريال، خلاط مع مطحنة مولينكس ب 159 ريال، قلاية بدون زيت فيليبس لتر ب 465 ريال.