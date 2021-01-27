نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع وتخفيضات Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع على المنتجات الغذائية، وتخفيضات Panda التي تشمل المجمدات، اللحوم والدجاج، والمأكولات البحرية بأنواعها، ومجموعة متنوعة من الأغذية بأقل الأسعار في عروض بنده الأسبوعية، والتي تبدأ من اليوم الأربعاء 27 يناير 2021 وتسري هذه العروض حتى يوم الثلاثاء 2 فبراير. عروض بنده تشمل عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع عروض رائعة على المأكولات البحرية، وعروض مهرجان الأسماك بأفضل الأسعار. 1 كيلو جمبري مطبوخ بحري 50/60 بسعر 27.95 ريال سعودي.

1 كيلو جمبري مزرعة 40/50 بسعر 30.95 ريال سعودي.

1 كيلو جمبري مزرعة 60/70 بسعر 25.95 ريال سعودي.

1 كيلو جمبري منظف 31/40 بسعر 59.95 ريال سعودي.

1 كيلو قاروص بحري 1000/1800 بسعر 22.95 ريال سعودي.

1 كيلو سمك بلطي بسعر 19.95 ريال سعودي.

1 كيلو سمك هامور بسعر 39.95 ريال سعودي.

1 كيلو سمك نسره بسعر 9.95 ريال سعودي.

1 كيلو فيليه سلمون نرويجي بسعر 66.95 ريال سعودي.

1 كيلو ستيك سلمون نرويجي بسعر 54.95 ريال سعودي.

1 كيلو سلمون نرويجي كامل بسعر 49.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده السعودية دجاج مسحب عادي وحار من رويال، وزن 750 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

تندر الدجاج بالبقسماط، ناجتس الدجاج، بوب كورن الدجاج من هرفي، بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 20.95 ريال سعودي.

شاورما الدجاج وزن 400 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

أجنحة دجاج طازجة وزن 450 جرام، بسعر 3025 ريال سعودي بدلًا من 5.50 ريال سعودي.

سمان استرا وزن 600 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 22.75 ريال سعودي.

1 كيلو لحم بقري برازيلي مفروم بسعر 22.95 ريال سعودي.

1 كيلو برجر بقري برازيلي بسعر 32.95 ريال سعودي.

1 كيلو مكعبات لحم بقري كولومبي بسعر 23.95 ريال سعودي.

1 كيلو نقانق بقري برازيلي بسعر 32.95 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية بيتزا السنبلة وزن 380، 400، 420، 470 جرام، بسعر 15.95 ريال سعودي للحبة الواحدة.

2 عبوة من براتا سادة أو براتا بالبصل، وزن 400 جرام، بسعر 6.95 ريال سعودي.

2 عبوة من ملوخية السنبلة وزن 400 جرام، أو ملوخبة مع التقلية وزن 410 جرام، أو بصل أحمر مقطع وزن 450 جرام بسعر 8.50 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع وتخفيضات Panda على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.