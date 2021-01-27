نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% أقوي عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية على المنتجات الغذائية، متجر العثيم يعتبر من أفضل المتاجر التي يجب أن يذكر اسمها عند البحث عن متجر لبيع المنتجات الغذائية، فمن خلاله يمكننا أن نلبي احتياجات منزلنا من طعام وشراب، وفي هذا المقال سنذكر لكم العروض المقدمة من العثيم لمواطني المملكة. تخفيضات العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على المنتجات الغذائية: عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر البرجر إلى 85.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 94.95 ريال سعودي.

بلغ سعر البرجر إلى 85.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 94.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم سعر افانتي فلمنك هولندي وصل سعره إلى 26.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 34.95 ريال سعودي.

أطياب لانشون سادة وصل سعره إلى 69.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 104.95 ريال سعودي.

دومتي جبنة أنواع بلغ سعرها 7.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 15.99 ريال سعودي.

سمك فيليه باسا بلغ سعره 19.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 34.45 ريال سعودي.

هالي عسل نحل بلغ سعره 3.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 4.95 ريال سعودي.

الضحى أرز مصري 5 كجم بلغ سعره 55.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 70.95 ريال سعودي.

2 صن شاين بلغ سعره 30.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 40.00 ريال سعودي. عروض العثيم اليوم تنزيلات العثيم على نادك كليب حامل الدسم بلغ سعره 11.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 17.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية فيكتو مرقة دجاج 8 مكعب بلغ سعره 2.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 2.95 ريال سعودي.

فيكتو مرقة دجاج 8 مكعب بلغ سعره 2.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 2.95 ريال سعودي. خصومات العثيم فلفل بارد أخضر بلغ سعره 3.45 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم وصل سعر التفاح الأحمر إلى 5.95 ريال سعودي.

مفروم بقر مبرد بلغ سعره 22.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بدون عظم وصل سعره إلى 46.95 ريال سعودي.

فلفل أسود حب بلغ سعره 34.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% أقوي عروض السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.