شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 10 ل 60% تخفيضات هائلة وخصومات مميزة

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية خصم 2021 هايبر اكسترا المقدم من السعودية فريد من نوعه في المملكة العربية السعودية ويكون الخصم الأقوى والأهم مقدم على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، وجميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وأجهزة المنزل الذكي، وأجهزة اللابتوب وملحقاتها وأيضاً الهواتف النقالة وما إلى ذلك من أجهزة وإلكترونيات، بجميع فروع أسواق اكسترا داخل المملكة العربية السعودية. عروض أكسترا على الهواتف الذكية النقالة تخفيضات اكسترا لمدة أسبوع إضافي من عروض اكسترا،Samsung Galaxy Tab A، مقاس 8 إنش، لون أسود،سعة داخلية، شبكة الجيل الرابع 4G، سعة داخلية 32 جيجابايت،يشمل Wi-Fi، فقط بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي.

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تخفيضات هايبر اكسترا

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