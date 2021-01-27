نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الاسبوعية الموفرة وتخفيضات حتى 2 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الاسبوعية الموفرة نقدمها لكم مع كبرى التخفيضات المستمرة حتى 2 فبراير 2021، والتي يقدمها هايبر بنده السعودية للمقيمين في المملكة، فيمكن الإستفادة من الخصومات المتوفرة كل أسبوع في كافة الفروع،حيث يوجد بها أرخص الأسعار وأقوى التخفيضات.

عروض بنده السعودية الاسبوعية الموفرة وتخفيضات حتى 2 فبراير 2021

نخص بالذكر اليوم عروض بنده السعودية الموفرة على اللحوم الحمراء والبيضاء وكذلك الأسماك، فيوجد لدى هايبر بنده تخفيضات حصرية على اللحوم الطازجة، والدجاج المقطع والكامل، ومختلف أنواع الأسماك والجمبري بكل أحجامه، والعروض مستمرة من اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، الموافق 14 جمادى الآخر 1442، وحتى يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، الموافق 20 جمادى الآخر 1443.

عروض بنده السعودية الموفرة على اللحوم الطازجة

مفروم بقري برازيلي، بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو.

برجر بقري برازيلي، بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو.

كفتة بقري برازيلي، بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو.

روستو بقري برازيلي، بسعر 36.95 ريال سعودي للكيلو.

نقانق بقري برازيلي، بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو.

مكعبات لحم بقري كولومبي، بسعر 23.95 ريال سعودي للكيلو.

خصومات بنده السعودية الموفرة على الدجاج

أفخاذ الدجاج اليوم، بسعر 5.50 ريال سعودي للعبوة 450 جرام.

شاورما الدجاج اليوم، بسعر 15.95 ريال سعودي للعبوة 400 جرام.

سمّان أسترا، بسعر 15.95 ريال سعودي للعبوة 600 جرام.

أجنحة دجاج الوطنية، بسعر 3.25 ريال سعودي للعبوة 450 جرام.

تخفيضات بنده السعودية الموفرة على السمك والجمبري

جمبري مطبوخ بحري 50/60، بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو.

قاروص بحري 1800/1000، بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو.

سمك بلطي، بسعر 19.95 ريال سعودي للكيلو.

جمبري منظف نقوة 40/31، بسعر 59.95 ريال سعودي للكيلو.

جمبري مزرعة 70/60، بسعر 25.95 ريال سعودي للكيلو.

جمبري مزرعة 50/40، بسعر 30.95 ريال سعودي للكيلو.

هامور، بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

نسرة، بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو.

سلمون نرويجي كامل (6/4 كيلو)، بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو.

ستيك سلمون نرويجي، بسعر 54.95 ريال سعودي للكيلو.

فيليه سلمون نرويجي، بسعر 66.95 ريال سعودي للكيلو.

عرضنا لكم عروض بنده السعودية الاسبوعية الموفرة المستمرة لمدة 7 أيام حتى 2 فبراير 2021، والعروض متاحة بفروع بنده المنتشرة داحل أنحاء المملكة، تابعونا لنوافيكم دومًا بأجدد العروض المتاحة والمتجددة بإستمرار.