نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود الاسبوعية خميس مشيط من 27 يناير حتى 2 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض بن داود اليوم خصومات هائلة على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع الأدوات المنزلية مثل بي أند دي طم إبريق كاسات 7 قطع، وبي أند دي ترمس، وبي أند دي غلاية، وتيفال در ضغط، وبي أند دي لنت رولر، والدوق طقم لحاف 4 قطع وبي أند دي مناشف حمام، وإيه تي أي بطانية، وانساج طقم شرشف 2 قطع، ويتوفر أيضا جميع الأدوات الكهربائية والكترونيات مثل تيفال مكواة بخار، وريمنغتن مصفف الشعر، وبيورر جهاز مملس الشعر، ومولينكس خلاط مع 2 مطحنة، وكينوود محضر طعام، ومرسل هوبز خلاط، وامبيريال عجانه استيل، وايه تي سي قلايه هوائية،ويوجد ايضا جميع انواع الاجبان مثل سنابل الخير جبنة قليل الدسم،وجبنة رومي مصري،وجبن موزريلا للبيتزا 3 بقرات،وزبدة بدون ملح.

عروض بن داود اليوم

تتميز عروض بن داود الأسبوعية بأقوى التخفيضات على جميع منتجاتها اليومية والتي تتكون من جميع أنواع الحلويات مثل كيك إنجليزي، وكب كيك إنجليزي بالشوكولاتة الداكنة، وخبز برجر بالبطاطس، وكيكة براون بيتي، وكيكة ماريل، وبأنتوني زبيب، وخبز سميت، ومين كب كيك فانيلا سويتر وشبورة القمح الكامل، وكب كيك بالفانيلا نحول، وكيكة بالشوكولاتة، ويتوفر أيضا في عروض بن داود اليوم جميع أنواع الفواكه والخضار مثل تفاح بنك ليدي، ومشمش أفريقي، وأفندي مصري، وبرتقال أبو صرة، وليمون كبير، وبطاطا حلوة، وزهرة، وفاصوليا خضراء، وخيار، وفلفل رومي اخضر، وبصل احمر، وطماطم.