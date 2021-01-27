شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70 % ألحق التخفيضات لمده 5 أيام

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية أسواق هايبر بنده هي سلسلة كبرى من سوبر ماركت شهيرة تقوم بخدمة 106 مليون عميل بكل فخر في المملكة العربية السعودية وفي مصر أيضاً، حيث إنها من متاجر التجزئة الرائدة مع سجل موثوق يعود تاريخه إلى عام 1978، تعمل Panda Retail في إطار مجموعة صافولا للتجزئة، والتي تعد واحدة من قسمين رئيسيين للشركة. ودائماً ما تسعى الشركة لتقديم أفضل ما لديها من عروض لتنال رضا عملائها. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على منتجات الألبان لهذا الأسبوع: جبن كريم/ شيدر مطبوخة قابلة للدهن بوك، وزن 500 جرام، فقط بسعر 10.95 ريال سعودي للحبة.

جبنه تشدر قابلة للدهن الأصلية کرافت، عدد 2 × 870 جرام، فقط بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 48.95 ريال سعودي.

كريمة الخفق الطبخ بوك، حجم 1 لتر، فقط بسعر 18.95 ريال سعودي.

شوربة بوك، حجم 500 مل، فقط بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 10 ريال سعودي.

زبدة غير مملحة لورباك، وزن 200 جرام، فقط بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 10.50 ريال سعودي.

جبنة شيدر كرافت، عدد 6 × 100 جرام، فقط بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 28.95 ريال سعودي.

صلصة بوك، وزن 500 مل، فقط بسعر 11.50 ريال سعودي بدلاً من 16 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأخيرة تنزيلات بنده اليوم على جبنة بيضاء البقرات/ قليلة الدسم الثلاث، وزن 500 جرام، فقط بسعر 8.50 ريال سعودي.

زبادي طازج نادك كامل الدسم، وزن 2 كيلو جرام، فقط بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 14.50 ريال سعودي.

زبادي طازج كامل الدسم نادك، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من 8.05 ريال سعودي.

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