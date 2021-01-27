نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الأربعاء الموافق 14 جمادى الأخر 1442 وحتي يوم 20 أقوي الخصومات والتخفيضات على الجولات والشاشات والأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتزايد عمليات البحث من قبل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية يوميا عن عروض بنده اليوم، حيث كما هو معتاد يقدم هايبر بنده بالسعودية الكثير من التخفيضات والخصومات الاسبوعية المذهلة التي قد تصل لـ60 بالمئة، ونتعرف اليوم على عروض هايبر بنده 27 يناير حتى 2 فبراير 2021 على الاجهزة المنزليه والجوالات والشاشات وذلك في جميع فروع هايبر بنده المتواجدة في الرياض والخبر والدمام وجدة وبالمدينة المنورة.

ونحن من خلال هذه المقالة نستعرض وياكم عروض هايبر بنده الموافق 14 جمادى الأخر 1442 على الاجهزة المنزلية والشاشات.

عروض هايبر بنده اليوم

تلفزيون دورا 65 بوصة بسعر 1999 بدلا من 2699، تلفزيون تي سي إل 70 بوصة بسعر 2999 بدلا من 4499،تلفزيون دورا 43 بوصة بسعر 699 بدلا من 799، تلفزيون البحث جلوريا 50 بوصة بسعر 1049 بدلا من 1204، تلفزيون تي سي إل 65 بوصة بسعر 2399 بدلا من 3499، تلفزيون إمبكس 55 بوصة بسعر 1299 بدلا من 1752، تلفزيون سكاي وورث 39 بوصة بسعر 699 بدلا من 799، ريسيفر كبير نادكو بسعر 79 بدلا من 109،جهاز اندرويد للتلفزيون مي بسعر 159 بدلا من 199.

عروض بنده اليوم على الاجهزة المنزلية

قلاية بدون زيت فيليبس واحد لتر بسعر 465 بدلا من 985، خلاط مع مطحنة مولينكس بسعر 159 بدلا من 239،غلاية كهربائيّة جيباس 1.7 لتر بسعر 49 بدلا من 65، صناعة سندوتشات أي تي سي بسعر 59 بدلا من 89، محضرة طعام مولينكس 800 واط بسعر 289 بدلا من 399، عصارة كليك اون 600 واط بسعر 99 بدلا من 159،خلاط مع مطحنتين ارايتي 79 بدلا من 165، خلاك ومطحنة وقطاعة جيباس 400 واط بسعر 99 بدلا من 159.