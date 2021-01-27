نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية ارخص عروض بنده الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية Panda عروض التوفير الخاصة بمهرجان بنده الاسبوع الثاني، والتي تضم العديد من المنتجات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وتشتمل عروض هايبر بنده Hyper Panda في السعودية لهذا الأسبوع على عروض الشاشات، عروض الجوالات، عروض بنده الالكترونية، عروض الاجهزة الكهربائية، وخصومات هائلة في عروض بنده على أسعار المنتجات بمختلف المواصفات من العديد من العلامات التجارية الأكثر مبيعًا، والتي تتمتع بجودة ممتازة في داخل المملكة السعودية، وإليكم صور اوفر عروض بنده الاسبوعية، تسري العروض من اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021. عروض بنده السعودية عرض فرن كهربائي 60 لتر من جيباس بسعر 329 بدلًا من 425 ريال سعودي.

عرض مكنسة 1800 وات من فيليبس بسعر 259 بدلًا من 339 ريال سعودي.

عرض مكنسة كهربائية 21 لتر من جيباس بسعر 189 بدلًا من 239 ريال سعودي.

عرض مكواة كليك أون بسعر 39.50 بدلًا من 79 ريال سعودي.

عرض خاص على غسالة 220 فولت تعبئة علوية 6 لتر بسعر 479 بدلًا من 599 ريال سعودي.

عرض ثلاجة كليك أون باب واحد بسعر 549 بدلًا من 659 ريال سعودي.

عرض ماكينة لحلاقة الشعر من كليك أون بسعر 25 بدلًا من 59 ريال سعودي.

عرض حصري مايكروويف 20 لتر من وايت وستنجهاوس بسعر 199 بدلًا من 349 ريال سعودي. عروض بندة الالكترونية عرض ابل ايباد 7، مزود بـ واي فاي بسعر 1649 ريال سعودي بدلًا من 1849 ريال سعودي.

عرض لينوفو تابلت إم 8، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، يدعم 4G بسعر 549 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

عرض الكاتيل تابلت اطفال، مزود بـ واي فاي، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي.

عرض هواوي تابلت تي 10 اس، ذاكرة داخلي 32 جيجابايت، مزود بـ واي فاي بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي.

عرض كارت ذاكرة كنجستون 32 جيجابايت بسعر 19 بدلًا من 25 ريال سعودي، 64 جيجابايت بسعر 39 بدلًا من 49 ريال سعودي، كارت 128 جيجابايت بسعر 75 بدلًا من 89.99 ريال سعودي.

عرض سماعات لاسلكية من روكسون بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 229 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده السعودية ارخص عروض بنده الالكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.