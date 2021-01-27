شوف عروض بن داود اليوم المدينة من 27 يناير حتى 2 فبراير 2021 اقوى العروض

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عمر شويل - جدة تتميز عروض بن داود الاسبوعية بخصومات وتخفيضات هائله علي جميع منتجاتها الاسبوعية والتي تتكون من جميع انواع الحوم مثل فخد غنم بالعظم اسباني،وكتف غنم بالعظم اسباني،وريش غنم اسباني،ومفروم بري برازيلي مبرد،وفخد غنم بالعظم استرالي،وشرائح لحم بقري رقيقه،والذهبي فيلية دجاج،ودجاج رضوي طازج،واليوم دجاج شرائح صدور،ويوجد ايضا جميع انواع المشروبات الغازيه مثل المراعي عصير طازج،والصافي عصير طازج،وفيمتو شراب،والسعودية ايس كريم،وبيبسي مشروب غازي،واكوافينا مياه،ونوفا مياه شراب،وبيرين مياه،وهاجر مياه شرب،والمراعي حليب،والسعودية حليب طويل الاجل،وندي عصير،وارلا حليب عضوي،وكوكاكولا شراب. عروض بن داود اليوم تشمل اسواق بن داود اليوم تخفيضات رائعه علي جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع انواع الزيوت مثل عاقيه زيت زيتون بكر ممتاز،وزيتوني زيت زيتون ممتاز،والسوسن ورق عنب،والسوسن زيت زيتون بكر،وايديال زيتون اسود يوناني،وعافيه زيت دوار الشمس،وعافيه زيت الذرة،ونور زيت دوار الشمس،والعربي زيت نباتي،ونور زيت كونالا،وصلي زيت،وشمس زيت دوار الشمس،واولايت زيت كانولا،وليزا زيت،وحياة زيت الطبخ والقلي،والمراعي سمن النقي،وفارم سمن نقي،وهاله نخيل زيت،ويتوفر ايضا جميع انواع الالبان مثل نادك زبادي،والصافي زبادي طازج،والمراعي زبادي طازج،المراعي لبنة فاخرة،والمراعي زبادي يوناني،والمراعي زبده غير مملحه،وندي زبادي يوناي،والبقرة الضاحكه،وكيري جبنة بالقشطة،والمراعي كريمة الطبخ والخفق،والمراعي جبنة فيتا قليل الدسم،والمراعي شرائح الجبن،والمراعي جبن شيدر،والمراعي جبنة بالقشطة.

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