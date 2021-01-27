شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات لا تقارن تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، متجر اكسترا متخصص في بيع هواتف المحمول والأجهزة الكهربائية وغيره وبأفضل الأسعار، حيث أن هذا المتجر قام بتقديم عروضاً تصل إلى 50% من أجل أن يستفاد كافة المواطنين منها وفي هذا المقال سوف نتعرف على تلك العروض سوياً. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية: تخفيضات اكسترا بلغ سعر ابل أيفون 11، 4 جي بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأخضر إلى 3299 ريال سعودي بدلاً من سعر 3559 ريال سعودي.

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عروض اكسترا الأسبوعية وصل سعر هاتف ابل أيفون 11 برو بسعة حجم “256 جيجا بايت” باللون الأخضر الداكن إلى 4899 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف ابل أيفون 11 برو بسعة حجم “256 جيجا بايت” باللون الأخضر الداكن إلى 4899 ريال سعودي. هاتف ابل أيفون 12 برو، 5 جي، بسعة حجم “256 جيجا بايت” باللون الأزرق بلغ سعره 5199 ريال سعودي. أقوى عروض السعودية عروض اكسترا الأسبوعية هاتف ابل أيفون 11، 4 جي بسعة حجم “128 جيجابا يت” باللون البنفسجي بلغ سعره 3299 ريال سعودي بدلاً من سعر 3559 ريال سعودي.

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هاتف لينوفو أى 7، بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون الأزرق بلغ سعره 432 ريال سعودي بدلاً من سعر 499 ريال سعودي. هاتف لينوفو كيه 12 نوت، بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأزرق بلغ سعره 665 ريال سعودي بدلاً من سعر 899 ريال سعودي.

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