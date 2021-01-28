تراند الفن: من غير البتاع .. شاهد صافيناز بالقميص العريان وشغالة رقص

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 28 يناير 2021 12:09 صباحاً - شاركت الراقصة الاستعراضية صافيناز جمهورها، بصورة جديدة في أحدث ظهور لها.

ونشرت صافيناز الصورة عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي بموقع الصوروالفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وظهرت بوضع جديد مثير للجدل، ولافت للنظر، مرتدية بورنس، حيث يتضح من الصورة أنها انتهت من الاستحمام، وارتدت البورنس والتقطت هذه الصورة.

وكانت اتهمت جهاز الرقابة على المصنفات الفنية المصرية في مصر صافيناز بالفسق والفجور بسبب لباسها الخاص بالرقص وحتى قيل إنها هربت من مصر، الا أنها قررت ان تنفي كل هذه الاخبار، وقالت إنها تحترم القانون وقواعد الراقص الشرقي، ودائما ترتدي بدلة الرقص تباعا لهذه القوانين، مرتدية شورت، وما حدث في الفيديو الشهير في الحفلة الأخيرة في الساحل الشمالي، ليس من شأنها فهي لم ترقص بلباس البحر (مايوه)، ولكن أحد رواد الشواطئ هو من فعل ذلك.

وكانت بداية الراقصة صافيناز هو رقص الباليه، ثم اتجهت بعدها إلى الرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة “دلع”، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم “القشاش” الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.

وبعد هذا الفيلم أنهالت على صافيناز الكثير من الأعمال الفينة 13 عمل فني من بينهم أعمال درامية وأفلام، وترصد لكم جريدة “بلدنا اليوم” تلك الأعمال الفنية وهما: “أبو البنات، 30 يوم في العز، عيال حريفة، حياتي مبهدلة، عمر و سلوى، صاحب السعادة، عنتر وبيسه، سالم أبو أخته، القشاش، البرنسيسة، أمان ياصاحبي، أنت حبيبي وبس، أحلى مسا.



ولاحقت صافيناز أيضاً إشاعة الإعتزال وممارستها مهنة الطب، وكان سبب أنتشار تلك الإشاعة هو أن، صافيناز قامت بنشر صورة لها من داخل أحد عيدات الطب، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “أنا خلاص هسيب الرقص وهشتغل دكتورة”، مما جعل جمهورها يصدق هذا الأمر ومن هنا أنتشرت تلك الإشاعة.

وكان جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، محضرتا ضد الراقصة الروسية صافيناز، بعد أن قامت بالتحريض على الفسق والفجور داخل مصر.

يذكر أن الراقصة صافيناز، أحيت حفل رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل الجيزة، وذلك ضمن احتفالات العام الجديد 2020، حيث استعرضت رشاقتها فى الرقص وسط تفاعل من الجمهور الذى حضر الحفل.

يذكر أن الراقصة صافيناز، أحيت حفل رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل الجيزة، وذلك ضمن احتفالات العام الجديد 2020، حيث استعرضت رشاقتها فى الرقص وسط تفاعل من الجمهور الذى حضر الحفل.

اتهمت جهاز الرقابة على المصنفات الفنية المصرية في مصرصافينازبالفسق والفجور بسبب لباسها الخاص بالرقص وحتى قيل إنها هربت من مصر، الا أنها قررت ان تنفي كل هذه الاخبار، وقالت إنها تحترم القانون وقواعد الراقص الشرقي، ودائما ترتدي بدلة الرقص تباعا لهذه القوانين، مرتدية شورت، وما حدث في الفيديو الشهير في الحفلة الأخيرة في الساحل الشمالي، ليس من شأنها فهي لم ترقص بلباس البحر (مايوه)، ولكن أحد رواد الشواطئ هو من فعل ذلك.