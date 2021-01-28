شوف عروض جرير على اللاب توب والجوال والشاشات تصل ل 50% تخفيضات وخصومات هائلة

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، متجر جرير من أفضل المتاجر المتخصصة في بيع الجوالات وبأرخص سعر، وبما أن الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية يرغبون في التعرف على تلك العروض فنحن سوف نقدم لكم في هذا المقال أفضل العروض المقدمة من جرير. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير على الجوالات: خصومات جرير بلغ سعر هاتف هونر 10 اكس لايت “أبيض ثلجي” بسعة حجم “128 جيجا بايت” إلى 769 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال سعودي.

تخفيضات جرير هاتف هونر 10 اكس لايت ” أسود ميدنايت” بسعة حجم “128 جيجا بايت” بلغ سعره 769 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هونر 10 اكس لايت “أخضر” بسعة حجم “128 جيجابا يت” بلغ سعره 769 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال سعودي.

هاتف شاومي بسعة حجم “128 جيجابا يت” بلغ سعره 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال سعودي.

هاتف أوبو A93 بسعة حجم “128 جيجا بايت” بلغ سعره 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي. تخفيضات جرير السعودية تنزيلات جرير على هاتف أوبو A93 “أبيض” بسعة حجم “128 جيجا بايت” بلغ سعره 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية ريلمي 7 برو بسعة حجم “128 جيجا بايت” بلغ سعره 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 1299 ريال سعودي.

ريلمي 7 برو بسعة حجم “128 جيجا بايت” بلغ سعره 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 1299 ريال سعودي. خصومات جرير هاتف ريلمي 7 أي بسعة حجم “128 جيجا بايت” بلغ سعره 849 ريال سعودي بدلاً من سعر 949 ريال.

تنزيلات جرير هاتف ريلمي 7 أي “أخضر أوزورا” بلغ سعره 849 ريال سعودي بدلاً من سعر 949 ريال.

هاتف ريلمي 7 برو “أزرق” بلغ سعره 849 ريال سعودي بدلاً من سعر 849 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي بسعة حجم “128 جيجا بايت” بلغ سعره 775 ريال سعودي بدلاً من سعر 849 ريال سعودي.

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