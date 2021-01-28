شوف عروض اكسترا على الأجهزة المحمولة والجوالات تصل ل 70% تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية شركة اكسترا السعودية وأقوى عروضها لهذا الأسبوع توفر إكسترا المنتجات ذات العلامة التجارية الرائدة بالعالم وتقدم مجموعة من المنتجات تتضمن شاشات التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والأجهزة المنزلية الذكية ومنتجات العناية الشخصية، مجموعة المنتجات مدعومة بخدمة شاملة لما بعد البيع، مثل الضمان الممتد والتوصيل المجاني إلى الباب وتركيب تكييف الهواء بالإضافة إلى ذلك يمكنها أيضًا توفير صيانة الكمبيوتر في أي وقت وفي أي مكان.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا من شركة آبل التي تقدم من خلال أسواق أكسترا:

تخفيضات اكسترا هاتف آبل أيفون 12 برو ماكس، شبكة الجيل الخامس 5جي، سعة داخلية 256 جيجا، لون ذهبي، بسعر 5699 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا هاتف آبل أيفون 12، شبكة الجيل الخامس 5 جي، سعة داخلية 128 جيجا، لون أزرق، بسعر 4049 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية هاتف آبل أيفون 12 برو ماكس، شبكة الجيل الخامس 5جي، سعة داخلية 256 جيجا، جرافيك، بسعر 5699 ريال سعودي.

هاتف أبل أيفون 11 برو، بسعة داخلية 256 جيجا، لون أخضر داكن، بخصم 10.58٪ يقدم بسعر 4899 ريال سعودي بدلاً من 5479 ريال سعودي ومعه هدية من اختيارك.

تخفيضات اكسترا السعودية