شوف عروض ساكو الأسبوعية خصم من 10 ل 50 % على جميع المنتجات ألحق التخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية للعدد والأدوات تأسست ساكو في الرياض عام 1984 من قبل مجموعة صغيرة من رجال الأعمال، بعد عشرين عامًا في مايو 2004 أعلنت الشركة عن افتتاح متجر Saco World في الرياض والذي كان الأكبر والأول من نوعه في الشرق الأوسط، في يونيو 2010 أنشأت الشركة متجرًا آخر لساكو وورلد في ميناء جدة على ساحل البحر الأحمر، وبعد عام افتتحت أكبر متجر لها حتى الآن في الظهران المنطقة الشرقية. عروض ساكو الأسبوعية خصومات ساكو على غلايات القهوة من ساكو: تخفيضات ساكو صانعة قهوة،سعة 0.8 لتر، 1500 وات، ١٥ بار، لون أسود، فقط بسعر 429 ريال سعودي بدلاً من 579.50 ريال سعودي.

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