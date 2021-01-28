شوف عروض جرير على الهواتف والأجهزة تصل ل 70 % لمدة 5 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية تقدم مجموعة من الخدمات التي تسهل على عملائها عملية الشراء، وتزيد من ثقة العملاء في منتجات مكتبة جرير، ومن إحدى هذه الخدمات خدمة الحماية الشاملة، هذه الخدمة التي تشمل وضع نظام أمان متكامل داخل كل جهاز إلكتروني يتم تصنيعه في جرير، وذلك من أجل الحفاظ على بيانات العملاء و خصوصيتهم. عروض جرير الأسبوعية تنزيلات مكتبة جيرير : تخفيضات جرير بلغ سعر جهاز سامسونج جلاكسي نوت 20 الترا، مساحة 259 جيجا بايت 3999 ريال سعودي بدلاً من سعر 5177 ريال سعودي.

خصومات جرير الأسبوعية بلغ سعر جهاز سامسونج جلاكسي نوت 20 الترا، مساحة 512 جيجا بايت لون أبيض 4399 ريال سعودي بدلاً من سعر 5499 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز سامسونج جلاكسي اس 20 بلس، مساحة 128 جيجا بايت لون أحمر 2799 ريال سعودي بدلاً من سعر 4159 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة تي سي أل، 70 بوصة دقة 4 الترا اتش دي 2899 ريال سعودي بدلاً من سعر 3999 ريال سعودي. تخفيضات جرير على الأدوات المدرسية عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر شنطة اديداس أصلية كلاسيك، حقيبة ظهر، زهور الخشخاش 119 ريال سعودي بدلاً من سعر 200 ريال سعودي.

بلغ سعر شنطة نايكي، هيريتج حقيبة ظهر مناسب لجهاز 15 بوصة 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 120 ريال سعودي.

بلغ سعر صندوق وجبة الغداء أربع أقسام لون أزرق 135 ريال سعودي بدلاً من سعر 150 ريال سعودي.

بلغ سعر شنطة ماتيل مجموعة مكونة من خمسة أجزاء منهم حقيبة بعجلات 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 159 ريال

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