نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق التميمى اليوم من 27 يناير حتى 2 فبراير 2021 عروضنا الطازجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة أسواق التميمي من أقوى الشركات التي يذهب الناس لشراء احتاجتهم المنزلية منها والتي هي يتوفر فيها جميع أنواع اللحوم مثل قطع لحم خروف أصناف متنوعة، وساق لحم خروف، وريش لحم، ولحم كتف خروف أصناف متنوعة، ولحم عجل طازج، ولحم حاشي دون عظم، ولحم حاشي طازج بالعظم، ولحم عجل مفروم طازج، ولحم عجل دون عظم، ولحم مفروم أمريكي، وستربليون ستيك أصناف متنوعة، وريب ستيك بقري، ولحم بقر برازيلي مفروم ناعم أو خشن، ولحم بقري أمريكي، ولحم بقر برازيلي سريع الطهي، ولحم بقر مكعبات أو بوت روست، ولحم خروف نيوزلاندي دون عظم مكعبات أو لحم غنم، ولحم عجل باكستاني بعظم.

عروض أسواق التميمى اليوم

تتميز عروض أسواق التميمي اليوم بخصومات وتخفيضات رائعة على جميع منتجاتها الأسبوعية والتي هي تتكون من جميع أنواع الأجبان مثل قالب جبن ايدام، وجبن موزاريلا ليتوانية، وجبنة تشيدر، وجبن قشقوان هنجاري، وجبن بارميزان إيطالي، وجبنة حلوم أو عكاري سعودية من حليب البقر، وجبن مصري أصناف متنوعة، ولبنة سعودية، جبنة فيتا لايت المراعي، وجبن سائل أزرق، وكريمة الخفق المراعي، وكريمة الطبخ المراعي، وجبنة موزاريلا مبشورة البقرات الثلاث، وجبنة لونا، ويتوفر أيضا جميع أنواع المنظفات مثل مسحوق غسيل أصناف متنوعة اريال وجل الغسيل داوني اوعادي، ومسحوق غسيل تايد، ومسحوق مزيل البقع من الاقمشة، ومنعم الاقمشة حدائق الاحلام، وجل مركز لغسالة الصحون، وسائل غسيل الصحون، وكريم التنظيف رائحة اصليه، ومنظف الاسطح ديتول، وبخاخ مطهر اصناف متنوعة، ومنظف الحمامات هاربيك.