نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض السدحان اليوم من 27 يناير حتى 2 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد عروض شركة السدحان اليوم خصومات وتخفيضات هائله علي جميع منتجاتها الاسبوعية والتي هي تتكون من جميع انواع الدواجن المجمدة مثل صدور دجاج،وانصاف صدور دجاج مجمدة،ودجاج مجمد،وافخاد دجاج مجمدة،ونقائق دجاج،وبرجر بقري،واجنحة دجاج مجمدة،وسنيورة برغر بقري،والكبير افخاد فري مجمدة،ودو دجاج مجمد كامل،ويتوفر ايضا جميع انواع المنظفات مثل تايد مسحوق غسيل،واريال مسحوق غسيل،واومو مسحوق غسيل سوتر،وتايد باور جل،واريال باور جل،وبرسيل باور جل،ودواني منعم اقمشه مركز،تايد عباية شامبو،وبرسيل عباية شامبو او جل،وكمفورت منعم اقمشة،ديتول مطهر،وداك منظف مراحيض،وكلين دو منظف ومطر،وداك مطهر،وكلوركس مناديل معقمة مبللة،وبريل سائل غسيل للصحون.

عروض السدحان اليوم

تحتوي عروض السدحان الاسبوعية علي تخفضيات هذة الفترة علي جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع انواع ادوات العناية بالشعر والبشرة مثل دوف شامبو،وبرت شامبو،وبانتين شامبو،وكوليستون صبغة شعر،وفاتيكا جل للشعر،وفازلين لوشن للجسم خلاصة صبار،ودابر املا زيت للشعر،وجرنير كريم للتفتيح،وفيراند لفلي كريم،ولوريال كريم نهاري للوجه،وجوفان عطر او مزيل،وفازلين مرطب شفايف،ونيفيا غسول وجه،نيفيا لوشن للجسم،ونونو شامبو اطفال،وديتول غسول اليدين،ولايف بوي معقم يدين،ولايف بوي غسول يدين معقم،وفارول مزيل عرق،يارديل مزيل عرق معطر جسم،ونيفيا مناديل مبلله مرطبه للاطفال،وكولجيت منظف فم.

نورزيت دوار الشمس 22.95 ريال.

او كاس ارز مزه بسمتي 62.95 ريال.

برسيل مسحوق غسيل 43.95 ريال.

تفاح فوجي 4.95 ريال.