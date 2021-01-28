نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير جوالات اليوم بخصومات تصل إلى 47% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير جوالات المميزة حيثُ تنفرد بعروض وخصومات بل وتقسيط جرير أيضًا الذي يصل إلى أكثر من 24 شهر، حازت العروض على استحسان الجميع خاصةً مع توفرّ خصومات على الايفون، جوالات سامسونج، وهواوي، و شاومي، هونر وأيضًا أوبو والعديد من العلامات التجارية العالمية بأسعار مُناسبة جدًا وخصومات تصل إلى أكثر من نصف السعر تخفيض؛ لذلك تتصدر عروض جرير البحث خاصةً في الجوالات بضمان من الشركة المُصنعة.

أفضل عروض مكتبة جرير جوالات اليوم

وفرّت مكتبة جرير عروض الجوالات على كافة الأنواع والأكثر مبيعًا في التخفيضات الآتي:

سامسونج جالكسي نوت 10 بلس سعة 256 جيجا بايت باللون الأسود بسعر 2499 ريال شامل الضريبة بدلًا من 4378 ريال بتخفيض يصل إلى 43% وسوف توفر ما يقارب من 1880 ريال سعودي.

هواوي ميت 30 برو سعة 256 جيجا بايت باللون الفضي من الجيل الرابع بسعر 2099 ريال بدلًا من 3939 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي زد فولدر 2 سعة 256 جيجا بايت باللون الأسود من الجيل الخامس بسعر 7199 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي.

أبل ايفون 11 برو ماكس سعة 512 جيجا بايت باللون الفضي من الجيل الرابع بسعر 5999 ريال سعودي بدلًا من 6899 ريال سعودي.

تخفيضات جرير اليوم

مع باقة من أفضل التخفيضات على الهواتف الذكية تعتبر العروض الآتية الأكثر مبيعًا:

أبل ايفون 11 برو ماكس سعة 512 جيجا بايت باللون الأخضر الليلي من الجيل الرابع بسعر 6199 ريال سعودي بدلًا من 6899 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة.

هونر 9 اكس سعة 128 جيجابايت باللون الأسود ميدنايت من الجيل الرابع بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 1099.

هواوي بي 40 برو بلس سعة 512 جيجابايت باللون الأسود السيراميك بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 4799 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم

إليك أفضل الخصومات على بعضًا من الأجهزة المميزة ذات التصنيف العالمي:

نوكيا 7.2 سعة 128 جيجابايت باللون الفحمي من الجيل الرابع بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 1149.

سامسونج جالكسي اس 20 ألترا سعة 128 جيجابايت أسود كوزميك 3499 ريال سعودي بدلًا من 2039 ريال سعودي.

شاومي مي نوت 10 لايت سعة 128 جيجابايت أسود ميدنايت الجيل الرابع 1299 ريال سعودي بدلًا من 1579 ريال سعودي.

أيضًا هناك تخفيضات كبيرة على الالكترونيات الحديثة وكذلك جرير ps5 الجديد وأيضًا جرير سوني 5 والأكثر مبيعًا ايفون 12 برو جرير للاستفسار يُمكن التواصل عبر رقم جرير الموحد 920000089.