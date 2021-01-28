نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع وتخفيضات 50% على المواد الغذائية المجمدة والآيس كريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع، شركة أسواق هايبر بندة فخورون جدًا بهذا الأداء القوي والنمو المستمر، كما تفخر مجموعة أسواق بنده بقدرتهم على تحقيق كل هذه الإنجازات بطريقة تعكس جوهر المبادئ الأخلاقية القوية لصافولا، يسعد هايبر ماركت بنده جدًا أن مشروعاتهم قد قدمت مساهمات قيمة لمجتمعها من خلال إطلاق مبادرات في مجالات مهمة بما في ذلك الصحة (مبادرة “الحفاظ على الصحة”) والعمل الخيري (“الباقي لهم”) ومجالات مهمة أخرى، البيئة (مبادرة “بيئتي صديقي”). بالاضافة الى العروض والتخفيضات المستمرة مثل عروض بنده للجوالات، عروض بنده هذا الاسبوع، عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده، عروض شاشات هايبر بنده، عروض الالكترونيات في هايبر بنده، وغيرها من تخفيضات بنده. أقوى عروض بنده اليوم على المجمدات عروض هايبر بنده آيس كريم باسكن روبنز، حجم 1 لتر، فقط بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 45.95 ريال سعودي.

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عروض هايبر بندة جدة فطيرة سادة سويتز، وزن 4۰۰ جرام، فقط بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال سعودي للـ2 حبة.

عروض بندة جدة سبرينج رول سويتز، وزن 160 جرام، فقط بسعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال سعودي، أشتري واحدة واحصل على الأخرى مجاناً.

بنده اليوم و تخفيضات هايبر بنده إستربس الدجاج/ الحار رویال، وزن 750 جرام، فقط بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 28.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم و عروض هايبر بنده هذا الاسبوع عروض بندة الاسبوعي ميني رولز امريكانا، وزن 120 جرام، فقط بسعر 10.95 ريال سعودي للـ 3 علب بدلاً من 17.85 ريال سعودي.

عروض بندة اليوم برجر الدجاج بالبقسماط/ بالبقسماط هرفي، وزن 1.344 كيلو جرام، فقط بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال سعودي.

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عروض بنده هذا الاسبوع دجاج دو، عدد 10 حبة× 1.3 كيلو جرام، فقط بسعر 122.95 ريال سعودي للكرتونة، عدد 2 حبة × 1.3 كيلوجرام فقط بسعر 24.95 ريال سعودي.

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