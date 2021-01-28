شوف عروض العثيم الاسبوعية وخصم حتى 41% على المواد التموينية الغذائية والمعلبات.. شاهدي الأسعار

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية، دائماً ما تسعى شركة عبدالله العثيم وفقًا لآلية العمل التالية إلى تعزيز مكانة الشركة في مجال تجارة المواد الغذائية والمستهلك إلى إشباع حاجات ورغبات العملاء و الإلتزام بالرقابة الشرعية والالتزام بالعادات والتقاليد السائدة التأكيد على خطط المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع و تأهيل مسئولي الدولة و الإهتمام بنجاح شركائنا وعملائنا وموردينا وموظفينا والالتزام بالجودة والاحتراف والتفاعل السريع مع المعايير المهنية ومتغيرات السوق. ودائما ما ننتظر من أسواق عبد الله العثيم التخفيضات المتجددة وعروضها القوية مثل عروض العثيم ليوم الاثنين، عروض العثيم الاسبوعية، عروض العثيم الالكترونية، عروض العثيم الطازج، عروض الجوالات في العثيم، وغيرها. عروض العثيم على الأغذية المعلبة عروض العثيم ليوم الاثنين عرض خاص على جبن برايد موزاريلا مبشورة، وزن 1000 جرام، فقط بسعر 28.95 ريال سعودي بدلاً من 37.25 ريال سعودي.

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