إضافة تردد قناة الزمالك الرياضية 2021 لمتابعة مباريات فريق القلعة البيضاء على النايل سات

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عمر شويل - جدة تردد قناة الزمالك الرياضة 2021، من أكثر ما يتم البحث عنه حالياً هو تردد قناة الزمالك الرياضية الخاصة بفريق القلعة البيضاء والتي تقوم ببث كافة مباريات الفريق والبرامج المتنوعة لمناقشة أخر المستجدات الخاصة بالفريق ولاعبيه بالكامل، وتحتل قناة الزمالك مكانة كبيرة ومهمة جداً بين القنوات الفضائية نظراً لأعداد مشجعي الزمالك المهولة في العالم العربي كله، وسوف نضع بين أيديكم الآن تردد قناة الزمالك الرياضية الجديد 2021 لمتابعة مباريات فريق القلعة البيضاء.

قناة الزمالك الرياضية

أطلقت قناة الزمالك رسمياً في 31 ديسمبر 2019، ودخلت المنافسة القوية لتكون من ضمن القنوات الفضائية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، والتي تختص بها محبي ومشجعي نادي الزمالك الذي يعتبر من أعرق النوادي الرياضية في أفريقيا، واستطاعت القناة في فترة قصيرة أن تحقق نسبة مشاهدة عالية لكونه القناة الرسمية الخاصة بنقل أخبار نادي الزمالك بكرة القدم وكرة اليد والسلة والطائرة وغيرها من الرياضات.

تردد قناة الزمالك 2021 على النايل سات

تهتم قناة الزمالك دائما أن تكون هي الأولى والرائدة بين القنوات الفضائية، فتحرص على تقديم كل ما يحتاج له المشاهد المصري والعربي وتقدم محتوى متنوع بين المباريات والبرامج المختلفة التي من خلالها تعرض كل أخبار نادي الزمالك الحصرية، ولمتابعة كل ما يخص نادي الزمالك عليكم ضبط ترددها التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

والجدير بالذكر أن قناة الزمالك تضم عدد كبير من الإعلاميين الرياضيين ولاعبي الكرة السابقين في النادي والذي يقدمون عدد كبير من البرامج المختلفة وعلى رأسهم خالد الغندور وعبد الواحد السيد وحازم إمام.