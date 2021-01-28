شوف عروض لاب توب جرير وخصومات تصل إلى 34٪ على مختلف موديلات لابتوب جرير أسوس

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عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم على لابتوب جرير، يقع الفرع الأول لمكتبات jarir bookstore مكتبة جرير في شارع المتنبي بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بمساحة لا تزيد عن 50 مترًا مربعًا، وبعد عام تم افتتاح الفرع الثاني من مكتبات جرير في حي الملز بالرياض، وفي أوائل التسعينيات وبسبب قلة المنافسة تم افتتاح الجزء الشرقي من أسواق مكتبة جرير، ومنذ ذلك الحين تم افتتاح الفرع و تحقيق عائد سخي مع نجاح إداري كبير وأداء مبيعات لمجموعة أسواق مكتبة جرير، مما أدى إلى التوسع في جميع المدن في الدولة وحتى دول أخرى في المنطقة تُعرف بمنطقة الخليج العربي باسم “مكتبة جرير”. وكجزء من التواجد السوقي والمنافسة، تقدم مكتبة جرير عروض الجوالات في جرير التنافسية، بطاقة خصم جرير، بطاقة سامبا جرير، التقسيط من جرير، لابتوب جرير، عرض جرير على الالكترنيات و الاجهزة الكهربائية وغيرها. عروض لاب توب جرير وخصومات تصل إلى 24٪ على لابتوب جرير عروض جرير اليوم ASUS ExpertBook B9 ، B9450FM، كمبيوتر محمول، 14 بوصة، الجيل العاشر Intel Core i7-10510U ،Intel GMA HD ،1 تيرابايت PCIe NVMe M.2 SSD، بخصم 24٪ مقابل سعر 5799 ريال سعودي بدلاً من 7599 ريال سعودي.

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