شوف عروض بنده للجوالات والإكسسوارات وخصومات تصل الى 34% بدءا من 27 يناير وتنتهي 2 فبراير

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عمر شويل - جدة عروض بنده للجوالات، تلتزم Panda Retail أسواق هايبر بنده بإنشاء شركات ناجحة وعلامات تجارية قوية، لقد مهدت الطريق لتكوين وعي إيجابي بالعلامة التجارية من خلال تنفيذ بعض الأنشطة لتلبية احتياجات العملاء، أحد الأمثلة على ذلك هو أن هايبر ماركت بنده هي أول شركة بيع بالتجزئة تبيع كتيبات ترويجية أسبوعية بالتجزئة وتوزعها على “المساكن المباشرة” في مناطق عملها بجميع الفروع. ومن عروض هايبر بنده نجد الجديد دائما؛ مثل عروض بنده للجوالات، عروض هايبر بنده هذا الاسبوع، عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده، عروض شاشات هايبر بنده، عروض الالكترونيات في هايبر بنده، و تخفيضات بنده الدورية. عروض بنده للجوالات والإكسسوارات والتي تبدأ 27 من يناير وتنتهي 2 من فبراير عروض هايبر بنده؛ جوالات بنده هاتف سامسونج A71، يدعم شريحتين، الجيل الرابع 4 جي، سعة داخلية 128 جيجابايت، فقط بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 1759 ريال سعودي.

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