نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت على الأجهزة المنزلية حتى 9 فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت على الأجهزة المنزلية، يتميز لولو هايبر ماركت بجدة وتبوك بتقديم عروضه المميزة والرائعة للعملاء والمشترين من الماركت، حيث تقدم تلك العروض بكل أسبوع وكل شهر وكل مناسبة مما يجعله المفضل لدى الكثيرين، وتقدم أسواق لولو هايبر ماركت جدة وتبوك الآن أفضل العروض على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات بداية من يوم السابع والعشرين من يناير حتى يوم التاسع من شهر فبراير القادم. عروض لا تقاوم لولو هايبر ماركت جدة وتبوك عروض أيكون للإلكترونيات: شاشة ذكية من أيكون 75 بوصة ليد بسعر 2899 ريال.

شاشة ذكية عالية الوضوح من أيكون 70 بوصة ليد بسعر 2299 ريال.

شاشة ذكية دقتها عالية من أيكون 65 بوصة ليد سعرها 1699 ريال.

شاشة من أيكون بدقة عالية و50 بوصة ليد سعرها 949 ريال.

شاشة ذكية من أيكون بعرض 40 بوصة ليد بسعر 699 ريال.

أيكون شاشة ذكية بعرض 32 بوصة ليد بسعر 499 ريال.

نوت بوك من أيكون قابل للطي عرض 11.6 بوصة بسعر 699 ريال.

تابلت من يونيفرسال عرض 7 بوصة الجيل الرابع بسعر 159 ريال.

ساعة ذكية من أيكون بسعر 79 ريال.

مكبر صوت بلوتوث من أيكون 59 ريال.

مكبر صوت متنقل من أيكون بسعر 349 ريال. عروض أيكون للأجهزة المنزلية فرن كهربي من أيكون 25 لتر بسعر 169 ريال.

قلاية هوائية من أيكون 2.5 لتر بسعر 149 ريال.

محضرة أرز متنوعة من أيكون 1.8 لتر بسعر 79 ريال.

قطاعة 350 واط من أيكون سعرها 65 ريال.

خلاط ومطحنة من أيكون سعره 69 ريال.

غلاية كهربية أيكون بسعر 59 ريال.

كاوية بخار أيكون بسعر 59 ريال.

موقد غاز زجاجي 2 شعلة طاولة من أيكون بسعر 159 ريال.

شواية كهربية أيكون سعرها 79 ريال.

قاتل حشرات ليد أيكون سعره 79 ريال.

مكنسة كهربية من أيكون 1800 واط سعرها 169 ريال.

غسالة أوتوماتيك 13 كيلو من أيكون سعرها 1199 ريال. عروض لولو هايبر ماركت للأجهزة المنزلية كاوية جديدة من فيليبس 2000 واط سعرها 109 ريال.

كاوية بخار يدوية من فيليبس سعرها 149 ريال.

غلاية كهربية من فيليبس 1.5 لتر سعرها 89 ريال.

وايت ويستينج هاوس مايكروويف 20 لتر سعره 179 ريال.

ألة طعام بلاك أند ديكر بسعر 249 ريال.

خلاط يدوي من مولينكس 200 واط سعره 109 ريال.

قطاعة من مولينكس 400 واط سعرها 139 ريال.

صانع سموزي من كينوود سعره 169 ريال.

خلاط يدوي من براون سعره 449 ريال. عروض لولو هايبر ماركت للإلكترونيات عروض أسواق لولو على الهواتف الذكية عروض لولو ماركت على الأدوات المنزلية سارعوا بالشراء من لولو هايبر ماركت للاستمتاع بالخصومات الكبيرة على جميع الأدوات والأجهزة التقنية.

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