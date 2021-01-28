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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية الموفرة في السعودية وعروض أسواق العثيم في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية الموفرة في السعودية، وعروض بداية العام في أسواق العثيم السعودية لفترة محدودة حتى نفاذ الكمية، فيوجد عرض على حليب المراعي المجفف كامل الدسم بسعر 36.95 ريال سعودي، عرض 6 حبات من كرواسون سفن دايز كاكاو بسعر 4.75 ريال سعودي، سمن المراعي وزن 800 جرام بسعر 26.95 ريال سعودي، عرض 5 عبوات من جبن شيدر المراعي بسعر 14.95 ريال سعودي.
عروض العثيم
عروض العثيم الأسبوعية تشمل العديد من المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، وعروض موفرة للغاية، بالإضافة إلى عروض طازجة، وكل ذلك بأقل الأسعار في عروض العثيم بدءًا من يوم 27 يناير 2021 حتى يوم 2 فبراير، وهو ما يوافق الفترة ما بين 14 جمادي الثاني 1442هـ حتى 20 جمادي الثاني.
- حليب مجفف كامل الدسم من هالي، وزن 1800 جرام، بسعر 35.95 ريال سعودي بدلًا من 54.75 ريال سعودي.
- أرز برمل هندي من هالي، وزن 10 كجم، بسعر 28.95 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال سعودي.
- أرز بسمتي هندي من هالي، وزن 10 كجم، بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 71.25 ريال سعودي.
- زيت زيتون هالي، وزن 500 مل، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 16.25 ريال سعودي.
- بيكنج بودر مكون من 12 عبوة، كل واحدة وزن 100 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 16.98 ريال سعودي.
- تونة جنتل وزن 185 جرام، بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 21.75 ريال سعودي.
عروض العثيم الطازج
- 1 كيلو من لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 49.95 ريال سعودي.
- 1 كيلو من لحم غنم روماني بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي، وبسعر 42.95 ريال سعودي للحم غنم سواكني بالعظم.
- 1 كيلو من لحم حاشي بدون عظم بسعر 34.95 ريال سعودي.
- كبدة دجاج وزن 450 جرام بسعر 3.50 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم
- 3 عبوات من شاي ربيع المذاق الأصلي، مكون من 200 كيس، بسعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 39.50 ريال سعودي، عرض خاص لحاملي بطاقات اكتساب.
- 3 عبوات من تونة جرين فارمز قطع، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- صابون تايد المركز عبوة وزن 2.5 كجم، بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- أرز كالروز من هالي، وزن 5 كجم بسعر 23.95 ريال سعودي بدلًا من 31 ريال سعودي.
- جبن كيري بالقشطة الطازجة، عرض وخاص وعبوة موفرة، بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 32.25 ريال سعودي.
- جبن مثلثات البقرة الضاحكة، عبوة موفرة، بسعر 18.50 ريال سعودي بدلًا من 25.25 ريال سعودي.
- كورن فليكس فروستيز، وزن 500 جرام، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 27.90 ريال سعودي.
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