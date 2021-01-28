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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التوفير من العثيم اليوم عروض بداية العام حنا الأوفر 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض التوفير من العثيم اليوم وتخفيضات على السلع الأساسية، دائما ماتحرص أسواق العثيم على تقديم أقوي العروض الأسبوعية واليومية لعملائها لتمنحهم الشعور بمتعة التسوق والتوفير، ومنها 2 كيلو من صدور الدجاج الطرية انتاج داري ب 34.95 ريال، أرز أبو كاس مزة بسمتي 10 كيلو ب 59.95 ريال، 2.25 كيلو حليب بودرة انتاج أنكور ب 39.95 ريال، بدلا من 68.95 ريال، 10 كيلو من السكر الناعم انتاج الأسرة ب 19.95 ريال، 3 حبات تونة جرين فارمز قطع ب 11.95 ريال، شاي ربيع المذاق الأصلي 200 كيس ب 18.95 ريال، جبن المراعي كاسات طعم القشطو 500 جم ب 9.95 ريال، صابون تايد الاصلي ب 16.95 ريال.
عروض التوفير من العثيم اليوم عروض بداية العام حنا الأوفر 2021
عروض العثيم اليوم على الفواكه والخضروات الطازجة، سلة من التفاح الأحمر ب 6.25 ريال، كيلو من الكلمنتينا ب 3.95 ريال، كيلو بطاطس ب 1.45 ريال، جزر بلدي ب 2.95 ريال، كيلو من الفلفل الأخضر الحار ب 2.95 ريال، باذنجان أسود رومي وسط ب 2.95 ريال، فلفل بارد أحمر أو اصفر ب 7.95 ريال.
عروض التوفير من العثيم اليوم على التمور
تمر رطب التخيل 1000 جم ب 10.95 ريال، تمر سوبر خلاص الاحساء 500 جم ب 3.95 ريال، 3 كيلو من تمر صقعي ب 46.95 ريال، تمر انتاج لينة مكنوز ب 8.95 ريال، علبة من تمر المدينة عجوة ب 34.95 ريال، تمر نبوت سيف فاخر كيلو ب 6.95 ريال، تمر خضري 400 جم ب 7.95 ريال، تمر صفاوي ب 21.95 ريال، عجينة تمر ب 4.95 ريال.
عروض العثيم اليوم منتجات منوعة
حمص اديليا حب زجاج 56 جم ب 12.50 ريال، 5 كيلو أرز هالى كالروز ب 23.95 ريال، دجاج برازيلي مجمد سعر الكرتون ب 114 ريال، كريم كاراميل رياض فودة 12 حبة ب 20.95 ريال، ورق عنب فيكتو ب 12.95 ريال، نشاه الذرة رياض فود 400 جم ب 3.95 ريال، فشار سفوري بالزبدة ب 8.50 ريال، بطاطس هالى شرائح كيلو ب 5.50 ريال.
عروض العثيم الأوفر على السلع الأساسية
كريمة طبخ بريذيدن لتر ب 22.95 ريال، 2.5 كيلو بطاطس تويستر ب 34.95 ريال، كيلو روبيان مجمد ب 27.95 ريال، كريمة ايلي اند فير تزيين لتر ب 24.95 ريال، شراب تروبيكس بطيخ فوار ب 4.50 ريال، لوح كلوفز كوكو بوبس 6 حبات ب 7.95 ريال، كورن فليكس فروستيز 500 جم ب 19.95 ريال، مربي بولي مامان فراولة ب 14.95 ريال.
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