شوف عروض اكسترا علي الهواتف والشاشات لاتقاوم خصومات حتى 25%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية 2021م، مواطني المملكة العربية السعودية ينتظرون العروض المقدمة من متجر اكسترا على الهواتف والشاشات، حيث أن تلك العروض قد تصل إلى 50% وفي هذا المقال سوف نذكر لكم أفضل عروض متجر اكسترا في المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا

أفضل عروض متجر اكسترا

هاتف آبل آيفون 12 برو ماكس، 5 جي بسعة حجم “256 جيجابايت” بلغ سعره 5699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر هاتف آبل آيفون 12، 5 جي بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأزرق إلى 4049 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف آبل آيفون 12 برو ماكس، 5 جي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأرزق بلغ سعره 5199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر هاتف آبل آيفون 11، 4 جي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأخضر إلى 3299 ريال سعودي بدلاً من سعر 3559 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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احدث خصومات اكسترا انتقيناها خصيصا لكم من بين كل العروض

بلغ سعر هاتف آبل آيفون 12 برو ماكس، 5 جي بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأزرق إلى 5699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر هاتف آبل آيفون 11 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأخضر إلى 4899 ريال سعودي بدلاً من سعر 5479 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر هاتف لينوفو آي 7، بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأزرق إلى 432 ريال سعودي بدلاً من سعر 499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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