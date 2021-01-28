نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده السعودية حتى 2 فبراير القادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده السعودية، هايبر بنده السعودية يعتبر من أكبر وأفضل الأسواق في السعودية والتي تسعى طوال الوقت لتقديم الأفضل للعملاء، لذلك أصبح من أشهر الأسواق التجارية في السعودية، ويقوم الآن بتقديم عروض مختلفة ومتنوعة على العديد من الأجهزة وبأسعار رائعة وتخفيضات مناسبة للجميع، حيث تبدأ تلك العروض بدايةً من يوم السابع والعشرين من شهر يناير حتى يوم الثاني من شهر فبراير القادم. عروض هايبر بنده على الأطعمة جبنة كريمي بطعم الشيدر من المراعي بسعر 18.95 ريال.

مرق دجاج ماجي 20 جرام سعره 13.50 ريال.

بطاطس شيبس من ليز سعرها 7.95 ريال.

حليب كامل الدسم طويل الأجل بسعر 47.95 ريال.

سكر الأسرة ناعم وخشن بسعر 26.95 ريال.

مكعبات لحم بقري كولومبي سعرها 23.95 ريال.

لحم بقري برازيلي مفروم سعره 22.95 ريال.

روستو بقري برازيلي سعره 36.95 ريال.

برجر بقري برازيلي 32.95 ريال.

نقانق برازيلي سعرها 32.95 ريال.

كفتة بقري برازيلي سعرها 29.95 ريال.

شاورما فراخ من اليوم سعرها 15.95 ريال.

450 جرام أفخاذ دجاج من الزين سعرها 5.50 ريال سعودي.

أجنحة دجاج الوطنية سعرها 3.25 ريال.

600 جرام سمان استرا سعره 15.95 ريال.

سمك بلطي كيلو سعره 19.95 ريال.

قاروص بحري سعره 22.95 ريال.

جمبري بحري مطبوخ سعره 27.95 ريال.

جمبري مزرعة سعره 30.95 ريال.

جمبري منظف سعره 59.95 ريال.

كيلو سمك نسره سعره 9.95 ريال.

سمك هامور سعره 39.95 ريال.

سمك سلمون نرويجي بسعر 49.95 ريال.

ستيك سلمون نرويجي سعره 54.95 ريال.

زيت زيتون بكر من الراقي بسعر 39.95 ريال.

سلمون نرويجي فيليه سعره 66.95 ريال.

حليب طويل الأمد سعره 38.95 ريال.

كريمة خفق بسعر 15.95 ريال.

جبن اسكندراني عمارة بسعر 17.95 ريال.

جبن شيدر أحمر وأبيض بسعر 44.95 ريال.

حلاوة طحينية سادة بسعر 12.95 ريال.

مخلل مصري بسعر 6.95 ريال.

سميد خشن سعره 5.95 ريال.

مكسرات مشكلة 49.95 ريال.

لوز صنوبري بسعر 59.95 ريال.

فريكا سعرها 8.95 ريال.

زنجبيل بودرة سعره 25.95 ريال. تخفيضات بنده ماركت على الأطعمة

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