نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض بنده للأسبوع الثاني على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مجموعة بنده هايبر بنده السعودية مهرجان العروض للأسبوع الثاني على التوالي وتخفيضات قيمة لا تقبل المنافسة بالإضافة إلى مفاجأة 20 ألف رابح بعربة تسوق، يعني متعة التسوق ومن الممكن أن تكون عربة تسوقك بالمجان مع مهرجان العروض من بنده،وهذه العروض موجوده في جميع الفروع المنتشرة حول المملكة العربية السعودية حتى 2 فبراير أو حتى انتهاء الكمية، وتختص في هذا المقال بعروض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية التي يهتم بها الجميع في كل بيت، وخصوصاً مع قرب عيد الأم فيمكنك الاستفادة من هذه العروض في اختيار هدية مميزة لست الكل وكل عام وكل أم بألف خير.

مهرجان عروض بنده للأدوات المنزلية:

مقلاة غير لاصقة مستر كوك متوفرة بمقاس 30 سم بسعر 54 ريال سعودي بدلاً من 72 ريال، ومقاس 32 سم بسعر 59 ريال بدلاً من 76 ريال.

قدر كوركوماز استرا بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 131 ريال.

صينية بيضاوية بوركام باسباتشي بسعر 27 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال.

طقم عشاء باسباتشي 18 قطعة بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 100 ريال.

طقم كاسات كوسيم 6 قطع بسعر 13 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال.

ترمس ستانلس ستيل شاها سعة 2 لتر بسعر 90 ريال سعودي بدلاً من 125 ريال.

عرض 1+1 توصيلة كهربائية 4 مخارج 3 متر بسعر 93.25 ريال سعودي.

براد كيب كولد سعة 8 لتر بسعر 55 ريال سعودي بدلاً من 82.25 ريال

عروض الأجهزة الكهربائية المنزلية:

عروض بنده الأسبوعية المتنوعة على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية ومنتجات العناية الشخصية وغيرها العديد والعديد من العروض نختص منها عروض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

خلاط مع مطحنتين ارايتي بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 165 ريال.

خلاط وقطاعة ومطحنه جيباس 3*1، 400 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال.

محضرة طعام مولينكس 800 وات كاملة القطع بسعر 289 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

عجانة مع خلاط معدنى اريتي 1500 وات بسعر 345 ريال سعودي بدلاً من 769 ريال.

خلاط مع مطحنة مولينكس 600 وات بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 239 ريال.

عصارة كليك أون 600 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال.

قلاية بدون زيت كولين سعة 4.5 لتر بسعر 247.50 ريال سعودي بدلاً من 495 ريال.

قلاية بدون زيت فليبس سعة واحد لتر بسعر 465 ريال سعودي بدلاً من 985 ريال.

صانعة سندوتشات أي تي سي بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.

غلاية كهربائية جيباس سعة 1.7 لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال.