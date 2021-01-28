- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض بنده للأسبوع الثاني على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم مجموعة بنده هايبر بنده السعودية مهرجان العروض للأسبوع الثاني على التوالي وتخفيضات قيمة لا تقبل المنافسة بالإضافة إلى مفاجأة 20 ألف رابح بعربة تسوق، يعني متعة التسوق ومن الممكن أن تكون عربة تسوقك بالمجان مع مهرجان العروض من بنده،وهذه العروض موجوده في جميع الفروع المنتشرة حول المملكة العربية السعودية حتى 2 فبراير أو حتى انتهاء الكمية، وتختص في هذا المقال بعروض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية التي يهتم بها الجميع في كل بيت، وخصوصاً مع قرب عيد الأم فيمكنك الاستفادة من هذه العروض في اختيار هدية مميزة لست الكل وكل عام وكل أم بألف خير.
مهرجان عروض بنده للأدوات المنزلية:
- مقلاة غير لاصقة مستر كوك متوفرة بمقاس 30 سم بسعر 54 ريال سعودي بدلاً من 72 ريال، ومقاس 32 سم بسعر 59 ريال بدلاً من 76 ريال.
- قدر كوركوماز استرا بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 131 ريال.
- صينية بيضاوية بوركام باسباتشي بسعر 27 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال.
- طقم عشاء باسباتشي 18 قطعة بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 100 ريال.
- طقم كاسات كوسيم 6 قطع بسعر 13 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال.
- ترمس ستانلس ستيل شاها سعة 2 لتر بسعر 90 ريال سعودي بدلاً من 125 ريال.
- عرض 1+1 توصيلة كهربائية 4 مخارج 3 متر بسعر 93.25 ريال سعودي.
- براد كيب كولد سعة 8 لتر بسعر 55 ريال سعودي بدلاً من 82.25 ريال
عروض الأجهزة الكهربائية المنزلية:
عروض بنده الأسبوعية المتنوعة على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية ومنتجات العناية الشخصية وغيرها العديد والعديد من العروض نختص منها عروض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.
- خلاط مع مطحنتين ارايتي بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 165 ريال.
- خلاط وقطاعة ومطحنه جيباس 3*1، 400 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال.
- محضرة طعام مولينكس 800 وات كاملة القطع بسعر 289 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.
- عجانة مع خلاط معدنى اريتي 1500 وات بسعر 345 ريال سعودي بدلاً من 769 ريال.
- خلاط مع مطحنة مولينكس 600 وات بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 239 ريال.
- عصارة كليك أون 600 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال.
- قلاية بدون زيت كولين سعة 4.5 لتر بسعر 247.50 ريال سعودي بدلاً من 495 ريال.
- قلاية بدون زيت فليبس سعة واحد لتر بسعر 465 ريال سعودي بدلاً من 985 ريال.
- صانعة سندوتشات أي تي سي بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.
- غلاية كهربائية جيباس سعة 1.7 لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال.
- مكواة كليك أون بسعر 39.50 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال.
- فرن كهربائي جيباس سعة 60 لتر بسعر 329 ريال سعودي بدلاً من 425 ريال.
- مكنسة كهربائية جيباس سعة 21 لتر بسعر 189 ريال سعودي بدلاً من 239 ريال.
- مكنسة كهربائية فيليبس 1,800 وات بسعر 259 ريال سعودي بدلاً من 339 ريال.
- غسالة ملابس هاف أوتوماتيك سعة 6 لتر، 220 فولت بسعر 479 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.
- ثلاجه باب واحد كليك أون بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 659 ريال.
- مايكروويف وايت واستنجهاوس سعة 20 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.
- ماكينة حلاقة الشعر كليك أون بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مهرجان عروض بنده للأسبوع الثاني على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.